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疫情急遽升溫　侯友宜：明日於板橋設置社區快篩站

侯友宜
▲新北市長侯友宜宣布，明（17）日於新北市聯合醫院板橋院區設置社區快篩站，防堵疫情的擴散。（圖／記者陳志仁攝，2021,05.16）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-16 21:54:26

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布新增207例確診個案，以新北市97例（板橋區32例為多）最多、其次為台北市89例（萬華區58例為多）；為此，新北市長侯友宜宣布，明（17）日於新北市聯合醫院板橋院區設置社區快篩站，防堵疫情的擴散。

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新北市長侯友宜今日表示，明日將於新北市聯合醫院的板橋院區設置社區快篩站，下午1點開始發號碼牌，2點起運作至晚間9點，預計免費快篩200位民眾；對象以居住板橋區、有萬華高風險區活動或接觸史者優先，攜帶健保卡，並呼籲全程戴醫用口罩、建議勿搭乘大眾運輸工具。

衛生局長陳潤秋指出，18日以後的快篩，從上午9點到晚上9點，並於每日的早上8點發上午號碼牌、下午1點發下午的號碼牌；雖然並無過濾民眾身分的作法，但呼籲大家把醫療資源讓給有需求的人，預計每小時能篩檢20人，未來希望每天能提供400人篩檢量。

有篩檢需求的民眾，也可洽亞東紀念醫院、淡水馬偕紀念醫院、台北慈濟醫院、衛生福利部雙和醫院、新北市立聯合醫院、部立台北醫院、耕莘醫院、輔仁大學附設醫院、恩主公醫院、汐止國泰綜合醫院、永和耕莘醫院、部立樂生療養院、台大金山分院、新泰醫院、樹林仁愛醫院、瑞芳礦工，及新北市立土城醫院；至於篩檢的費用，則由醫院評估。

▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）
▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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