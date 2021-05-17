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視察首個快篩站　侯友宜籲：高風險區或接觸史者優先採檢

新北快篩站
▲板橋區快篩站原訂下午1點開始發號碼牌，由於天氣炎熱，加以有不少年長者，為避免群聚感染風險，故提前於上午11點半左右提前發放號碼牌。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-17 14:38:45

中央流行疫情指揮中心16日公布新增207例確診個案，其中以新北市97例最多，而新北市轄區又以板橋區的32例為多；為此，新北市長侯友宜宣布，17日於新北市聯合醫院的板橋院區設置新北首個社區快篩站，防堵疫情的擴散。

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新北市長侯友宜今（17）日上午前往新北市聯合醫院板橋院區，視察新北第一個設置的社區快篩站；侯友宜呼籲，社區篩檢站優先採檢以居住板橋區、有萬華高風險區活動，或接觸史者為優先。

▲新北市長侯友宜今（17）日前往位於新北市聯合醫院板橋院區的社區快篩站視察。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（17）日前往位於新北市聯合醫院板橋院區的社區快篩站視察。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜認為，快篩站是能快速篩出陽性的方法，因目前板橋確診人數多，又接近萬華，必須趕快把疫者找出來；針對是否要再設立其他快篩站？侯友宜表示，衛福部立台北醫院可協調，但要看院方是否能夠負荷，也會再視疫情滾動式的檢討。

衛生局說，板橋區快篩站原訂下午1點開始發號碼牌，2點起運作至晚間9點，預計免費快篩200位民眾；不過民眾從早上7點半就陸續到場排隊等候，至上午11點排隊人數已經達160人，由於天氣炎熱，加以有不少年長者，為避免群聚感染風險，故提前於上午11點半左右提前發放號碼牌。

衛生局指出，請領取號碼牌的民眾，依照號碼牌上登記的時間抵達篩檢站報到進行採檢，首日限量200個號碼牌已在上午的12點全數發放完畢，呼籲有需求民眾今日不要前往，可轉往17家採檢醫院進行採檢；18日以後的快篩，8點開始發放號碼牌，採限量一次發放完畢，9點起陸續採檢，請民眾耐心配合。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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