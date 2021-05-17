視察首個快篩站　侯友宜籲：高風險區或接觸史者優先採檢

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侯友宜認為，快篩站是能快速篩出陽性的方法，因目前板橋確診人數多，又接近萬華，必須趕快把疫者找出來；針對是否要再設立其他快篩站？侯友宜表示，衛福部立台北醫院可協調，但要看院方是否能夠負荷，也會再視疫情滾動式的檢討。
衛生局說，板橋區快篩站原訂下午1點開始發號碼牌，2點起運作至晚間9點，預計免費快篩200位民眾；不過民眾從早上7點半就陸續到場排隊等候，至上午11點排隊人數已經達160人，由於天氣炎熱，加以有不少年長者，為避免群聚感染風險，故提前於上午11點半左右提前發放號碼牌。
衛生局指出，請領取號碼牌的民眾，依照號碼牌上登記的時間抵達篩檢站報到進行採檢，首日限量200個號碼牌已在上午的12點全數發放完畢，呼籲有需求民眾今日不要前往，可轉往17家採檢醫院進行採檢；18日以後的快篩，8點開始發放號碼牌，採限量一次發放完畢，9點起陸續採檢，請民眾耐心配合。
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