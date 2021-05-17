快訊／亞東醫院疑「院內感染」？亞東：累積7位陽性個案

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亞東醫院今日聲明稿的方式指出，該院於5月10日由急診收治一名新北市居民，住院後於12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華的茶藝館，立即進行PCR篩檢，14日確診為陽性個案，立即將該個案轉入負壓隔離病房，擴大採檢同病房的病患與接觸照顧者。目前累積已有7位陽性個案；所有醫護同仁初步篩檢皆為陰性，將於今日進行第二次PCR，另環境採檢50件皆為陰性。
亞東醫院因應院內的病患院內傳染與外界疫情嚴峻情勢，採取下列的措施：
1、 門診降載，以Line,簡訊推播並在官網、FB通知民眾，非緊急需要請延後看診與檢查。
2、住院病人只出不進，僅收治由急診進入的急重症病患；急診病患住院前均需進行PCR篩檢。
3、 擴大急診戶外工作區與PCR篩檢服務，室內進行全面清消與環境採檢
4. 對住院病人擴大篩檢。
5.、D與6B進行環境清消，派遣另一組醫護人員進駐。
6、全院醫護防護升級，注射疫苗。
7、院內醫護尤其是高風險區域5-7天定期採檢。
8、 因應不斷送入的病患，重新盤點全院醫護人力與鋪排。
9、緊急採購PCR機台，將採檢量能提升一倍。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。