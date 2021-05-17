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快訊／亞東醫院疑「院內感染」？亞東：累積7位陽性個案

亞東醫院
▲亞東醫院今（17）日以聲明稿的方式指出，5月10日由急診收治一名新北市居民，14日確診為陽性個案，目前累積已有7位陽性個案。（圖／資料照，新北市政府消防局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-17 10:11:01｜2021-05-17 10:15:49

新北市板橋亞東醫院傳出疑似「院內感染」危機？亞東醫院今（17）日以聲明稿的方式指出，5月10日由急診收治一名新北市居民，14日確診為陽性個案，立即將該個案轉入負壓隔離病房，擴大採檢同病房病患與接觸照顧者，目前累積已有7位陽性個案。

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新北市政府衛生局稍早證實確有此事並表示，對於亞東醫院的狀況全盤掌握，院方已立即作出應變措施，包括病房以分艙分流收治、只出不進方式管控，有接觸的醫護人員，目前已全部匡列採檢；至於是否為「院內感染」，衛生局並未多做說明。

亞東醫院今日聲明稿的方式指出，該院於5月10日由急診收治一名新北市居民，住院後於12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華的茶藝館，立即進行PCR篩檢，14日確診為陽性個案，立即將該個案轉入負壓隔離病房，擴大採檢同病房的病患與接觸照顧者。目前累積已有7位陽性個案；所有醫護同仁初步篩檢皆為陰性，將於今日進行第二次PCR，另環境採檢50件皆為陰性。

亞東醫院因應院內的病患院內傳染與外界疫情嚴峻情勢，採取下列的措施：

1、 門診降載，以Line,簡訊推播並在官網、FB通知民眾，非緊急需要請延後看診與檢查。

2、住院病人只出不進，僅收治由急診進入的急重症病患；急診病患住院前均需進行PCR篩檢。

3、 擴大急診戶外工作區與PCR篩檢服務，室內進行全面清消與環境採檢

4. 對住院病人擴大篩檢。

5.、D與6B進行環境清消，派遣另一組醫護人員進駐。

6、全院醫護防護升級，注射疫苗。

7、院內醫護尤其是高風險區域5-7天定期採檢。

8、 因應不斷送入的病患，重新盤點全院醫護人力與鋪排。

9、緊急採購PCR機台，將採檢量能提升一倍。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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