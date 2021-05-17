男衝超市搶泡麵見「暗黑秘密」！嗆也太故意　內行揭真相

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貼文一出，網友紛紛回應「直接幫忙消庫存，恭喜你」、「故意消囤貨的啊」、「本來要流標即期品，都被你們搶光了啊」、「感謝你們這些囤貨仔幫忙出清，感謝再感謝」、「吃個泡麵還會在乎半年還一年嗎」、「笑死，這一看就是在消庫存」、「靠你幫忙消庫存」。
不過，也有不少網友表示「保存期限6個月我記得泡麵上都有寫啊」、「泡麵現在都是6個月好嗎，公審個屁」、「現在泡麵保存期限都這樣了，是你平常沒在看而已」、「早就都六個月了，誰還在跟你放一年」、「泡麵現在都是六個月了＝＝罐頭才能放比較久」、「泡麵早就都變六個月了....」。
而《NOWnews》記者實際查看多款泡麵碗裝，大部分款式的泡麵保存期限確實標示6個月沒錯，並非店家惡意消庫存而擺設販售，民眾可安心購買。不過，對於近日民眾瘋搶防疫物資，經濟部次長陳正祺日前就表示，政府已針對防疫物資進行具體細緻的盤點，包括口罩庫存有8億片，防護衣、酒精等防疫物資皆「非常非常充裕」，四大超商與超市的民生物資也供應無虞，民眾可以放心，不用一窩蜂瘋搶。（編輯：張嘉哲）
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