泡麵全被掃光！女見「一區」最需買卻滿爆　眾抖真實原因

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貼文一曝光，就引來不少網友傻眼留言，「明明就有保存期限，買一堆的意義何在？三餐都吃泡麵嗎？」、「等等你們會把泡麵買到實名制我跟你各位講。」、「就希望別把物資囤到過期」、「這看起來好像4、5個強颱要來台灣一樣。」
但亦有人提出不同看法，直言「因為大家都做好要待在家的準備了。我覺得很好，有自我防疫的意識」、「因為如果都在家裡吃泡麵就不用口罩了」、「因為上次搶的口罩還沒用完」、「民以食為天，不吃會餓肚子，不出門就不用戴口罩了，應該是這個概念」、「之前已經囤了很多口罩了，再說不出門不用戴口罩啊…」。
雙北15日宣布升至第三級警戒，掀起民眾恐慌搶購潮，總統蔡英文就呼籲雙北民眾配合3件事，包括注意自我健康監測、保持社交距離、物資不急著搶購，蔡英文強調經過一年多的整備，全國的防疫物資、民生物資及原料都很充足，賣場店家也照常營業補貨，請大家依照需求，適時、適度購買即可，以減少群聚的機會。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。