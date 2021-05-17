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泡麵全被掃光！女見「一區」最需買卻滿爆　眾抖真實原因

▲雙北即刻進入第三級警戒，未來兩周民眾恐在家時間拉長，得知消息後紛紛出門採買物資。（圖／記者葉政勳攝影）
▲雙北15日確定防疫升為第三級警戒，消息傳出也引發民眾恐慌掀起搶購潮。然而，就有網友透露泡麵被搶光，但「一區」最重要卻沒人買，讓他無奈PO文。（示意圖／記者葉政勳攝影）

編輯中心/綜合報導

2021-05-17 12:08:51｜2021-05-17 12:09:48

近期台灣本土疫情升溫，雙北15日確定防疫升為第三級警戒，消息傳出後，就引發民眾恐慌紛紛至賣場、超市等地搶購物資。對此，就有一名女網友指出，在超市內看到泡麵都被掃購一空，反而最該買的商品沒人買，讓他無奈PO文。

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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，無奈表示「為什麼大家不買口罩來戴買一堆泡麵？」隨後她貼出2張照片，只見畫面中泡麵區的貨架上幾乎不見任何商品，物資早已被民眾搶購一空，但口罩區反而還有好幾盒。

▲超市內的泡麵幾乎被搶購一空。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲超市內的泡麵幾乎被搶購一空。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲原PO發現口罩還剩下許多。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲原PO發現口罩還剩下許多。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文一曝光，就引來不少網友傻眼留言，「明明就有保存期限，買一堆的意義何在？三餐都吃泡麵嗎？」、「等等你們會把泡麵買到實名制我跟你各位講。」、「就希望別把物資囤到過期」、「這看起來好像4、5個強颱要來台灣一樣。」

但亦有人提出不同看法，直言「因為大家都做好要待在家的準備了。我覺得很好，有自我防疫的意識」、「因為如果都在家裡吃泡麵就不用口罩了」、「因為上次搶的口罩還沒用完」、「民以食為天，不吃會餓肚子，不出門就不用戴口罩了，應該是這個概念」、「之前已經囤了很多口罩了，再說不出門不用戴口罩啊…」。

雙北15日宣布升至第三級警戒，掀起民眾恐慌搶購潮，總統蔡英文就呼籲雙北民眾配合3件事，包括注意自我健康監測、保持社交距離、物資不急著搶購，蔡英文強調經過一年多的整備，全國的防疫物資、民生物資及原料都很充足，賣場店家也照常營業補貨，請大家依照需求，適時、適度購買即可，以減少群聚的機會。（編輯：陳雅雲）

▲（圖/翻攝蔡英文臉書）
▲總統蔡英文呼籲民眾注意自我健康監測、保持社交距離、物資不急著搶購。（圖／翻攝蔡英文臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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