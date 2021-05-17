桃園南崁2學生確診　桃園全市國三高三明起停課

桃園市南崁區傳出有一對兄妹確診，這對兄妹就讀的國中及國小昨晚緊急宣布從今（17）日起全校停課至5月30日。桃園市長鄭文燦上午主持防疫會議時證實此事，並宣布全市國三及高三生，從明起可以不必到校上課。
記者李春台/桃園報導
2021-05-17 12:11:01
鄭文燦表示，有關南崁區2個學校的停課問題，昨晚已經由2個學校通知所有師生，今日起停課2週，有涉及的同班師生，昨晚開始進行採檢作業，目前採檢還算順利，希望能夠在上一輪桃園區的某國小一樣，採取同樣迅速的方案，詳細的部分，等下午中央疫情指揮中心說明，市府會在下午3時再補充說明。
另外針對停課決定，鄭文燦指出，目前新竹縣市和桃園市初步達成共識，明天開始全市國三及高三學生可以不到校上課，因為學測已經結束，如果少部分指考的學生如果有輔導課程，由各該校自行處理。
鄭文燦說，他也向行政院和教育部建議，由中央疫情指揮中心根據疫情來判斷北北基桃是否要全面停課，因為全面停課是在社區警戒的第四級，疫情的發展如果有變化，應由中央積極評估是否採取全面停課，把暑假往後延的方式來處理也是一個方案。
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