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桃園南崁2學生確診　桃園全市國三高三明起停課

鄭文燦宣布國高中停課
▲南崁有2名學生確診，市長鄭文燦上午主持防疫會議時證實此事，並宣布全市國三及高三生，從明起可以不必到校上課。（圖／記者李春台攝，2021.05.17）

記者李春台/桃園報導

2021-05-17 12:11:01

桃園市南崁區傳出有一對兄妹確診，這對兄妹就讀的國中及國小昨晚緊急宣布從今（17）日起全校停課至5月30日。桃園市長鄭文燦上午主持防疫會議時證實此事，並宣布全市國三及高三生，從明起可以不必到校上課。

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鄭文燦表示，有關南崁區2個學校的停課問題，昨晚已經由2個學校通知所有師生，今日起停課2週，有涉及的同班師生，昨晚開始進行採檢作業，目前採檢還算順利，希望能夠在上一輪桃園區的某國小一樣，採取同樣迅速的方案，詳細的部分，等下午中央疫情指揮中心說明，市府會在下午3時再補充說明。

另外針對停課決定，鄭文燦指出，目前新竹縣市和桃園市初步達成共識，明天開始全市國三及高三學生可以不到校上課，因為學測已經結束，如果少部分指考的學生如果有輔導課程，由各該校自行處理。

鄭文燦說，他也向行政院和教育部建議，由中央疫情指揮中心根據疫情來判斷北北基桃是否要全面停課，因為全面停課是在社區警戒的第四級，疫情的發展如果有變化，應由中央積極評估是否採取全面停課，把暑假往後延的方式來處理也是一個方案。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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