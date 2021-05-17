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一堆人回南部躲疫情？女大生抖「必回家理由」　眾全認同

▲一名女網友日前搭高鐵時，因為在車內飲食而被列車長大吼。（示意圖／記者陳致宇攝）
▲雙北新冠本土疫情升溫，不少大學學校宣布遠距離教程後，許多北漂大學生搭車返回南部家鄉。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-05-17 12:32:16

台灣新冠本土疫情近日升溫，雙北也因此進入三級防疫警戒，不少北部的大學也宣布改採遠距離教程，其中也有不少大學生表示「待在雙北不如回南部避難」，因而搭車返鄉，引發不少醫護及網友勸阻，表明這樣恐怕是將病毒帶往外縣市，進而擴散。對此，就有網友表示「說不要回去的，可以出錢讓我租屋嗎？」貼文引發熱議。

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一名女大生在「Dcard」貼文指出「是在哈囉？網友可以不要再過度獵巫了嗎？現在雙北疫情這樣，不要隨意走動出門我是能理解，不要去外縣市我也知道，但是我們住宿生就被學校說要離開宿舍，請問我們不回家要去哪裡？那些一直獵巫的網友，你們在台北有家我們北漂族沒有欸，還是你們要出錢給我們租屋，真的很傻眼」。

▲國內疫情持續延燒，本土確診個案昨（16）日達206例，其中有97例全都在新北市，讓民眾無不精神緊繃。（圖／NOWnews製作）
▲國內疫情持續延燒，本土確診個案昨（16）日達206例，其中有97例全都在新北市，讓民眾無不精神緊繃。（圖／NOWnews製作）
貼文一出，網友紛紛回應「真的＝＝我們學校就說宿舍不留人啊....雙北又沒親戚是想怎樣」、「宿舍不留人+1禮拜六就趕緊回台南了」、「宿舍不給留人真的也沒辦法，雖然知道這樣回去有風險，但還是禮拜六搭車快點趕回高雄去，不然是要睡公園」、「有些網友就自以爲是啊，這本來就合情又合理，配合學校防疫政策，不然是要我們睡公園嗎」、「懂你感受，看板上一堆沒有腦袋的留言，真的也懶得生氣」、「宿舍不留人+1搭高鐵趕回雲林了」。

不過，也有網友力挺表示「本來就是沒辦法的事情，真的沒什麼好吵的」、「現在最希望台灣能撐過這一波，如果逼不得已回家，防疫措施做好就是了」、「無可奈何情況下，該回家還是要回家，網友不要過度獵巫」、「北下南逼不得已還行啦，沒看到一個南部的，遠距離教程後回到北部被罵翻，那才真的沒必要回台北」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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