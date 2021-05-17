一堆人回南部躲疫情？女大生抖「必回家理由」 眾全認同
台灣新冠本土疫情近日升溫，雙北也因此進入三級防疫警戒，不少北部的大學也宣布改採遠距離教程，其中也有不少大學生表示「待在雙北不如回南部避難」，因而搭車返鄉，引發不少醫護及網友勸阻，表明這樣恐怕是將病毒帶往外縣市，進而擴散。對此，就有網友表示「說不要回去的，可以出錢讓我租屋嗎？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-17 12:32:16
一名女大生在「Dcard」貼文指出「是在哈囉？網友可以不要再過度獵巫了嗎？現在雙北疫情這樣，不要隨意走動出門我是能理解，不要去外縣市我也知道，但是我們住宿生就被學校說要離開宿舍，請問我們不回家要去哪裡？那些一直獵巫的網友，你們在台北有家我們北漂族沒有欸，還是你們要出錢給我們租屋，真的很傻眼」。
貼文一出，網友紛紛回應「真的＝＝我們學校就說宿舍不留人啊....雙北又沒親戚是想怎樣」、「宿舍不留人+1禮拜六就趕緊回台南了」、「宿舍不給留人真的也沒辦法，雖然知道這樣回去有風險，但還是禮拜六搭車快點趕回高雄去，不然是要睡公園」、「有些網友就自以爲是啊，這本來就合情又合理，配合學校防疫政策，不然是要我們睡公園嗎」、「懂你感受，看板上一堆沒有腦袋的留言，真的也懶得生氣」、「宿舍不留人+1搭高鐵趕回雲林了」。
不過，也有網友力挺表示「本來就是沒辦法的事情，真的沒什麼好吵的」、「現在最希望台灣能撐過這一波，如果逼不得已回家，防疫措施做好就是了」、「無可奈何情況下，該回家還是要回家，網友不要過度獵巫」、「北下南逼不得已還行啦，沒看到一個南部的，遠距離教程後回到北部被罵翻，那才真的沒必要回台北」。（編輯：張嘉哲）
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