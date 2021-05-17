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亞東7人確診　副院長邱冠明：沒有院內員工的感染

邱冠明
▲亞東醫院副院長邱冠明（左）今日受訪時指出，目前有5位病患、1位家屬及1位看護工確診。（圖／記者陳志仁攝，2021,05.17）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-17 12:27:59｜2021-05-17 12:33:29

新北市板橋亞東醫院驚傳「院內感染」，目前累積已有7位陽性個案；亞東醫院副院長邱冠明今（17）日受訪時指出，目前有5位病患、1位家屬及1位看護工確診，其中14日確診的病患已住進加護病房。

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邱冠明表示，這位病人是5月10日由急診收治，5月12日開始發燒，13日回朔匡列戶籍或住址在萬華民眾的疫調，同時從家屬得知病患曾去過萬華的熱區，因此做了PCR，坦白講最近的PCR的量暴增，這會患者是在凌晨、三更半夜確診，隔天瑱亮就做了緊急的處置，目前院內的傳播鏈是7位，「沒有院內員工的感染」。

邱冠明指出，14日確診為陽性個案，立即將該個案轉入負壓隔離病房，擴大採檢同病房的病患與接觸照顧者，目前累積已有7位陽性個案，所有醫護同仁初步篩檢皆為陰性，將於今日進行第二次PCR，另環境採檢50件皆為陰性：此外，醫護人員施打疫苗的意願很高，上週五（5月14日）施打疫苗的量，幾乎為前八周疫苗的量，14日施打疫苗的量為1138劑。

至於「院內感染」何時解除？邱冠明認為，類似居家隔離的作法，抓2禮拜的時間，也就是從14日的指標事件開始，會算可感染期，類似疫調的概念，就是斷決感染鏈但，還是要視狀況做滾動式的檢討，若趨勢明顯的話會相對放心：此外，相關的措施不建德會解除，要看大環境，尤其亞東是專責醫院時，等同每個病患、病房是陽性。

亞東醫院感控科主任廖俊星說，其實這都是臥床的病人，其實都有看護與家屬在照顧，因此病人與看護家屬的採檢數量幾乎一樣，因為看護家屬會在病房之間流動，無法將他們限制在房間：目前希望比照檢疫所的方式，一人一間是最安全的做法，要照顧臥床的病人就跟他同一間，不要出來串門子，以將低感染的風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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