亞東7人確診　副院長邱冠明：沒有院內員工的感染

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邱冠明指出，14日確診為陽性個案，立即將該個案轉入負壓隔離病房，擴大採檢同病房的病患與接觸照顧者，目前累積已有7位陽性個案，所有醫護同仁初步篩檢皆為陰性，將於今日進行第二次PCR，另環境採檢50件皆為陰性：此外，醫護人員施打疫苗的意願很高，上週五（5月14日）施打疫苗的量，幾乎為前八周疫苗的量，14日施打疫苗的量為1138劑。
至於「院內感染」何時解除？邱冠明認為，類似居家隔離的作法，抓2禮拜的時間，也就是從14日的指標事件開始，會算可感染期，類似疫調的概念，就是斷決感染鏈但，還是要視狀況做滾動式的檢討，若趨勢明顯的話會相對放心：此外，相關的措施不建德會解除，要看大環境，尤其亞東是專責醫院時，等同每個病患、病房是陽性。
亞東醫院感控科主任廖俊星說，其實這都是臥床的病人，其實都有看護與家屬在照顧，因此病人與看護家屬的採檢數量幾乎一樣，因為看護家屬會在病房之間流動，無法將他們限制在房間：目前希望比照檢疫所的方式，一人一間是最安全的做法，要照顧臥床的病人就跟他同一間，不要出來串門子，以將低感染的風險。
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