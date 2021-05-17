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搶物資人潮沒盡頭！被迫銷假「支援收銀」　她崩潰累到哭

零食
▲有網友的妹妹在賣場上班，面對瘋搶物資的人潮，不但休假被叫去支援，甚至累到哭。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-17 13:09:39

台灣新冠肺炎疫情持續升溫，雙北也進入三級防疫警戒，而許多民眾聽聞消息之後，紛紛都到超市、大賣場搶購物資。對此，就網友抱怨，她的妹妹在賣場上班，卻因為要面對搶購物資的人潮，被迫銷假回去支援，最後甚至累到哭，讓她看了十分心疼，貼文也引起網友熱議。

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原PO在《爆怨2公社》表示，「完全搞不懂， 搶什麼物資， 又不是世界末日， 搶了能吃一輩子嗎 ？」自己的妹妹在賣場上班，沒想到原本休假，還要被叫去支援，最後甚至累到哭。

原PO透露，妹妹已經站了很多天收銀，而搶購物資的人潮完全看不到盡頭，只有滿滿的人排隊等著結帳，這讓她忍不住痛罵，「真是夠了 ！拜託 ！不要搶物資了 ，台灣沒有缺任何物資 ，不會餓死的 」。

▲原PO透露，妹妹已經站了很多天收銀
▲原PO透露，妹妹已經站了很多天收銀 ，賣場內的人潮竟完全看不到盡頭。（示意圖／取自unsplash）
許多網友看完也紛紛回應，「萬一有一個缺口造成防疫破口，這下有糧也沒用，這些人到底在想什麼？」、「這種擠在一起搶東西更可怕」、「真的辛苦妹妹了，去年也是這樣」、「買東西吃東西真的很方便，真的沒必要囤貨」、「真的辛苦了，根本不需要搶物資」、「我只是想買菜來煮，賣場全空了」、「應該要恐慌的，是缺水問題吧，沒水也沒辦法煮泡麵」。

雙北15日宣布升至第三級警戒，掀起民眾恐慌搶購潮，總統蔡英文就呼籲雙北民眾配合3件事，包括注意自我健康監測、保持社交距離、物資不急著搶購，蔡英文強調經過一年多的整備，全國的防疫物資、民生物資及原料都很充足，賣場店家也照常營業補貨，請大家依照需求，適時、適度購買即可，以減少群聚的機會。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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