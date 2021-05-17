搶物資人潮沒盡頭！被迫銷假「支援收銀」　她崩潰累到哭

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原PO透露，妹妹已經站了很多天收銀，而搶購物資的人潮完全看不到盡頭，只有滿滿的人排隊等著結帳，這讓她忍不住痛罵，「真是夠了 ！拜託 ！不要搶物資了 ，台灣沒有缺任何物資 ，不會餓死的 」。
許多網友看完也紛紛回應，「萬一有一個缺口造成防疫破口，這下有糧也沒用，這些人到底在想什麼？」、「這種擠在一起搶東西更可怕」、「真的辛苦妹妹了，去年也是這樣」、「買東西吃東西真的很方便，真的沒必要囤貨」、「真的辛苦了，根本不需要搶物資」、「我只是想買菜來煮，賣場全空了」、「應該要恐慌的，是缺水問題吧，沒水也沒辦法煮泡麵」。
雙北15日宣布升至第三級警戒，掀起民眾恐慌搶購潮，總統蔡英文就呼籲雙北民眾配合3件事，包括注意自我健康監測、保持社交距離、物資不急著搶購，蔡英文強調經過一年多的整備，全國的防疫物資、民生物資及原料都很充足，賣場店家也照常營業補貨，請大家依照需求，適時、適度購買即可，以減少群聚的機會。（編輯：許智超）
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