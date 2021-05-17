兒子遭陌生阿伯「偷摸」！媽轉頭氣炸　網怒：沒防疫觀念

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原PO心想「真的很生氣耶！也不知道手有沒有乾淨，還沒有保持安全距離，超離譜」。她也解釋，醫生有提醒「1歲以下寶寶不適合戴口罩，也戴不住」，所以才沒有讓寶寶戴口罩。
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「不管有沒有疫情，都不能亂摸別人的小孩啊」、「這樣真的會讓媽媽暴怒，我也無法接受這種行為」、「為了安全，這反應很好，媽媽讚讚」、「現在疫情這樣，亂摸小孩真的母湯欸」、「病毒無處不在，怕爆」、「身上要隨時帶一瓶酒精」、「一點防疫觀念也沒有」。
另外，也有網友提醒，「不得已外食的話，選便當店或其他類型，麵店小火鍋點心等等，至少不是開放式，現在還是有些人去買飯不戴口罩，夾菜時你一句我一句，很可怕唷」、「自助餐更危險，菜都開放式的，先不要買了」，對此，原PO則解釋，「已經吃很多天水餃了，自己要煮沒辦法顧兩個小孩，所以才想買自助餐就好」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。