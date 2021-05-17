不叫「封城」？侯友宜稱：「高度管理、低度活動」

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侯友宜認為，疫情不會1天就過去，但他會陪著新北市民走到疫情回穩的那天，現在新北市的疫情已經超越3級，未來也會以要升第4級去做準備，若未來還無法管制確診數的增加，會採取「高管制、低活動」的方式，管制強度會越來越高，請民眾理解。
至於「封城」的條件？侯友宜解釋，其實是要尊重中央的指引，但也建議衛福部長陳時中指引要隨疫情的發展，做滾動式檢討，並尊重中央CDC的命令；不過，每個地區的狀況不一樣，希望中央看到地方執行面的困難度、疫情的高張時，能給地方全力的支持，
侯友宜強調，其實不叫「封城」，應該是「高度管制、低度活動、擴大管制」，並非民眾無法進出門，也不是民眾不能到其它的地方，有需求還是可以活動，還是可以維持民生基本的生活方式；他今日去各地視察高鐵、台鐵、公車或計程車司機時，發現上班的人流已經減一半，這已經是「類封城」的型態。
侯友宜呼籲，民眾如果可以自立把非必要的營業，「該關就該關」，保持低度的生活，其實這就是「類封城」、「半封城」的型態；因為一旦疫情升級到第4級的時候，只是管制的強度增高，而不是封到連動都不能動，重申是「高度管理、低度活動」！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。