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不叫「封城」？侯友宜稱：「高度管理、低度活動」

侯友宜談封城
▲侯友宜強調，其實不叫「封城」，應該是「高度管制、低度活動、擴大管制」，還是可以維持民生基本的生活方式。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.17）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-17 16:33:55

疫情嚴峻！中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內再增333例本土病例，其中新北市148例，以板橋41例最多；新北市長侯友宜宣布，連續3天的確診數不斷上升，新北市的疫情已經超越3級，未來也會以要升第4級去做準備。

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侯友宜指出，面對日益嚴峻的疫情，新北從15日74例的確診、16日的95例，到今日的143例，連續3天的確診數不斷上升，慢慢會接近到第四級，需再強化第3級防疫，民眾要先做好未來更多管制、更低活動量的準備。

侯友宜認為，疫情不會1天就過去，但他會陪著新北市民走到疫情回穩的那天，現在新北市的疫情已經超越3級，未來也會以要升第4級去做準備，若未來還無法管制確診數的增加，會採取「高管制、低活動」的方式，管制強度會越來越高，請民眾理解。

至於「封城」的條件？侯友宜解釋，其實是要尊重中央的指引，但也建議衛福部長陳時中指引要隨疫情的發展，做滾動式檢討，並尊重中央CDC的命令；不過，每個地區的狀況不一樣，希望中央看到地方執行面的困難度、疫情的高張時，能給地方全力的支持，

侯友宜強調，其實不叫「封城」，應該是「高度管制、低度活動、擴大管制」，並非民眾無法進出門，也不是民眾不能到其它的地方，有需求還是可以活動，還是可以維持民生基本的生活方式；他今日去各地視察高鐵、台鐵、公車或計程車司機時，發現上班的人流已經減一半，這已經是「類封城」的型態。

侯友宜呼籲，民眾如果可以自立把非必要的營業，「該關就該關」，保持低度的生活，其實這就是「類封城」、「半封城」的型態；因為一旦疫情升級到第4級的時候，只是管制的強度增高，而不是封到連動都不能動，重申是「高度管理、低度活動」！

▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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