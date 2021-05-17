全台拚防疫！店員「23字」一天內說N次　同業認了：我懂

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原PO也大吐苦水，透露工作了一整天，除了沒客人時會脫下口罩喝口水，其餘時間都將口罩戴好戴滿，「店內已不開放內用，卻還是有很多客人不斷詢問：『請問現在都不能內用了嗎？』、『不能內用喔？算了！走了！走了！不吃了！』、『蛤？不能內用了哦？為什麼？』，還為什麼勒？！疫情這樣嚴重，還敢在外面拿下口罩，跟陌生人在同一個空間飲食，我也是傻眼。」
不僅如此，她透露店面外面依舊有放椅子，客人見狀都會詢問「我們外帶可以坐在外面吃嗎？」即便向客人表明現在不提供內用飲食，仍有許多人不聽勸，「寧願手拿著850ml湯碗大的碗，也堅持要坐在外面吃，最後吃完還會問我們可不可以幫忙丟...，防疫就已經在減少接觸了，我們還要幫你洗你吃完的口水，再幫你回收嗎？」最後，她也沉重呼籲「請大家發揮公德心，防疫是需要大家一起做好的！」
貼文一曝光，就引來許多網友傻眼回應，「總是有許多心存僥倖的人，不見棺材不掉淚。」、「辛苦了~我也是外食族，眼前防疫共同守護，改外帶回家吃」、「這種對疫情後知後覺的人還真的是無所不在欸！」、「很多人還不知死活」、「台灣人普遍有這樣的心態：不會那麼衰啦」。
此外，亦有不少同行有感而發，直言「我懂。我也是餐飲，還在非三級區域。實聯制開始後看到一堆亂七八糟的資料，為了勸導戴口罩外場人員不知道被罵多少次」、「辛苦你了！我們店今天也因防疫休息一天，開始不提供內用，只提供外帶」、「真的辛苦你了，我做零售業的也很懂你的心情，手上拿著智慧型手機卻還要問我們為什麼要戴口罩為什麼要實名制」。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。