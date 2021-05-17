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員工住板橋遭驅趕！公司喊「強制無薪假」　他聽完秒無言

▲中央疫情指揮中心今（17）日再宣布增加333例本土個案。（圖/衛福部）
▲中央疫情指揮中心今（17）日再宣布增加333例本土個案，其中板橋區有41例，佔新北市最多。（圖/衛福部）

編輯中心/綜合報導

2021-05-17 17:37:11

台灣疫情持續升溫，疫情指揮中心今（17）日公布，本土確診個案再新增333例，其中新北市有148例（板橋區41例最多)，可見疫情相當嚴峻。對此，就有網友透露，當公司得知他住板橋後，不但要求他馬上回家，還說要「自主管理到5/28才能回去上班」，而且還是放無薪假，讓他相當無言。

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原PO在《爆廢公社》表示，自己今天戴了兩層口罩出門上班，但最近天氣炎熱，口罩裡基本上都是汗，而他從板橋搭捷運到頂埔，下車後只要再走5分鐘就到公司了，沒想到卻被組長攔下來。

組長馬上詢問原PO住哪裡，結果他回答「板橋」，接著就被組長告知回家，並說「板橋人全部被強制放無薪假，還要自主管理到5/28才能回去上班」，這讓他忍不住說，「瞬間成了無業遊民，要在家廢到528囉，嗚嗚！害我的兩個口罩戴不到兩個小時就丟了」。

▲公司要求，住板橋的員工強制放無薪假，並且自主管理到5/28才能回去上班。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲公司要求，住板橋的員工強制放無薪假，並且自主管理到5/28才能回去上班。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「現在廢在家都沒有人敢要求去找工作了」、「我也住板橋，為何我就要上班」、「但是板橋沒封城啊」、「這是百姓的無奈」、「超無言...」。另外，也有網友提醒「陳部長說戴一個就好，怎麼不聽部長的話」、「被公司要求自己在家健康管理的，可以請公司支薪喔」。

根據勞動部指出，雇主如果對沒有症狀的勞工出勤有所疑慮，而要求勞工不要出勤，因屬雇主受領勞務遲延，仍應照給工資。（編輯：許智超）

▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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