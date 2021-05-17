亡父金庫藏「神秘棒狀物」！網發毛：別去摸 真實功能曝
不少民眾都會幫忙過世的親人整理遺物，但常常因此找到一些特殊且獨特的物品！就有一名日本網友在幫亡父整理遺物時，卻意外在金庫內發現神秘金屬棒狀物，但因外型太過古老且特別，讓他著急詢問「該不會是炸藥吧？」然而，就有內行人立馬解析真正用途，而在網路上掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-17 17:48:12
一名日本網友於網路論壇《2ch》上發文，表示父親在60多歲去世，然而當他在整理亡父遺物時，卻意外在金庫裡發現神秘棒狀物品，隨後他也貼出照片，只見畫面中，棒狀物看似是由金屬做成的圓筒，其中一端還串著金屬環，原PO還透露該物長19公分，寬3公分，重量則為1.6公斤。
由於物品十分有年代，讓他一看完全不明白背後的功用，因而讓他好奇發文詢問「父親的遺物，但是我完全搞不懂這是什麼…該不會是炸藥吧？」
問題一曝光，就引來許多日本網友猜測，「這是特級咒物吧」、「你該不會直接去摸了？」、「裡面裝的是火藥嗎？」、「告訴我你的住址讓我報警，不然你就自己報警」、「現在馬上送去博物館」、「信號彈啦！」。
不過，就有內行人指出其實該物是一種叫做「釣墜、鉛墜」的釣魚工具，主要是用來綁在線上，以利於魚鉤沉到水底，直言「或許是曾經用這個釣過大魚，所以特地留作紀念吧。」、「我搜索了釣魚相關用具，發現它們很相似的」。（編輯：陳雅雲）