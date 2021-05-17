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追高進場！男大生賣4千張航運股「賠4600萬」：航海王Bad

▲美國聯準會對經濟前景示警，美股翻黑也拖累亞股，而台股20日早盤一度大跌270點，跌幅超過2%。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股受到疫情影響，今（17）日賣壓沉重，盤中一度跌破500點，終場收在15353.89點，就有一名男網友發文，表示自己看到大家買航運股大賺，於是追高進場，結果竟慘賠4600萬，而他也曬出帳單，貼文一出，掀起熱議。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-17 18:02:50

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫衝擊，台股今（17）日賣壓沉重，盤中一度跌破500點，終場收在15353.89點，下跌473.20點，失守半年線。然而，就有一名男網友發文，表示自己看到大家買航運股大賺，於是追高進場，結果竟慘賠4600萬，而他也曬出帳單，貼文一出，掀起熱議。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「有人比我還慘的嗎」為題發文，表示近來台股連日重挫，他也同樣受到影響，在上週五（14日）時，他也趕緊賣掉手上的航運股，「追高才是最高境界的抄底，航海王Bad，下台一鞠躬」，他也貼出對帳單證明自己所說屬實，只見「未實現損益總計」真的是負4608萬7146元，讓他直呼「希望大家不要看到別人大賺就羨慕，因為也可能會大賠，凡事不要只單看一面」。

▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「有人比我還慘的嗎」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「有人比我還慘的嗎」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「有4000萬可以輸掉，我想這身上的資產一定過億還才大二，真的羨慕」、「會投資還不如會投胎」、「家裡有錢真好」、「大二有4000萬，你爸缺乾兒子嗎」、「我有看錯4000萬嗎...」、「太猛了」、「有這錢可以賠，不慘吧」、「你買海運買了幾張？想聽一下、震撼一下…」。

對於網友們的問題，原PO則表示自己今年大二，是家中獨生子，而股齡則為2年，本金是家裡給的，「我不只玩海運，但海運玩比較大，持有最多得時候有4000多張，75以後就慢慢出1/4，出完大概股價到93、94元，忘了，直到最近又回補一些」。

而他也透露自己的看法，「我個人認為其實不太可能用股票發家致富，更何況是台股，通常你看到用股票賺了很多錢的人，幾乎都是原本就非常富有了。不可能說投個幾十萬就變幾千萬，個人認為問題是本金，要想致富我個人認為要先擴大自己的本金，才能投過股票讓自己的財富更上一層樓」。

然而熱門航運股長榮（2603）、陽明（2609）在今日都跌停，長榮收盤在63.1元，下跌9.99％；陽明則是收在66.6元，下跌10％，若原PO是今日才賣出，賠的可能就不只如此而已。不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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