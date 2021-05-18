房市／疫情爆發　全台看屋量縮減

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除了雙北防疫升至三級，其他縣市分別則是二級與準三級。信義房屋中壢海華店店長李彥碩表示，因為防疫考量，有一些社區都已禁止帶看，因此會協助賣屋需求的屋主，是否願意拍攝3D看屋，讓買方可以線上看屋，減低風險，而有居住剛需的買方，也會先協助溝通，先在網路上篩選、釐清適合自己的物件，讓需求精準後，再約實地看屋。
因為桃園在農曆年前已爆發一波疫情，李彥碩表示，各分店準備充足，除了每日例行消毒，進入店裡都落實量體溫、實名制，店裡也製作了小酒精瓶，分送給客戶方便隨手消毒，而帶看過後，也都會協助屋主將接觸過的門把等處消毒。
信義房屋光埔特區店長蔡姍珊表示，為了保護同仁與買賣雙方，若是買方從雙北地區下來新竹市看屋，會特別留意，而店內管理也更加謹慎，若是其他分店同仁要到店裡拿鑰匙或其他資料，一律不入店，在店門口拿取資料；而過去分店同仁中午多會一起用餐，也將同仁分為2梯用餐，並建議不要成群用餐。
至於南部地區，雖然疫情不似北部，但帶看量也有明顯減少2-3成，信義房屋光華一心店店長吳光祐指出，高雄確診的本土案例較北部少，但仍有約1成左右社區或屋主要求近日不要安排帶看，買方部分，15、16兩日的帶看量與平時的周末相較，則約少了2至3成，主要是非急著買的買方會先暫緩看屋。
信義房屋永康鹽行店店長李聿旌也表示，疫情爆發以來，帶看與客戶拜訪的安排都有明顯減少，若物件是空屋，社區與屋主允許帶看的前提下，鼓勵仲介與買方盡量多用科技、線上的方式進行，例如信義房屋提供的線上互動看屋，或是由仲介自己到物件現場，開視訊給買方看屋，也可以由買方自己在空屋內檢視屋況，仲介在戶外以視訊方式回答買方提問。