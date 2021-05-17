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柯文哲稱「疫調沒意義」　侯友宜：繼續做足跡疫調

侯友宜
▲新北市長侯友宜今（17）日認為，疫調不是沒意義，是要看用的方式；他會用刑警偵查的手段連結起來，重要的連結處強化處理。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.17）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-17 18:12:26

疫情持續的升溫！新北市長侯友宜已責成警察局調派30名的警力，支援衛生局進行疫調；不過，台北市長柯文哲卻不以為然的說，「與其把力氣花在沒意義的疫調，不如找可能的接觸者。」

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針對柯文哲稱「疫調沒意義」的看法？侯友宜今（17）日認為，疫調不是沒意義，是要看用的方式，當一個軌跡都在重複一個點的時候，可以把這些點列為更落實的嚴格管理；就像作戰一樣，常常這邊有狀況，這個地方就會列為重點的區域，不斷提醒、加強管理。

侯友宜指出，若單一的軌跡意義比較低，但多了以後（例如板橋區全區都是足跡）的意義就不大，若把它當作一個重點來嚴格管控，其實它是可以尋找一個方向，做為加強防疫的重點地區，其實也沒有不好；所以足跡在疫調上還是會繼續做，以利做整個戰情的分析。

侯友宜強調，既然要打仗，這個人走過哪裡、哪處是防疫的重點，這才有意義！疫調出來的所有資訊，他會用刑警偵查的手段連結起來，重要的連結處強化處理，就有一個等級式的比較跟分析。

▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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