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房市／懶人包教你區權會不群聚開會的方法

▲疫情警戒當頭，專家建議延後召開區權會；若有開會需要，也應以不群聚的方式進行。（圖／NOWnews資料照片）
▲疫情警戒當頭，專家建議延後召開區權會；若有開會需要，也應以不群聚的方式進行。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-18 18:00:00

新冠肺炎疫情緊繃，警戒時期當前，社區如有召開區權會需求，有什麼注意事項？台中市政府特別製作懶人包，包括為避免群聚，工作與財務報告可改書面審核，議案與表決單、管委會選舉單，則於簽到後直接透入票箱。房市專家則建議，疫情當前，除非社區能以線上系統開會，建議應先延期舉辦。

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依《公寓大廈管理條例》第25條規定，區分所有權人會議每年至少應定期召開1次；若會議召集人有違反，可由縣市主管機關處新台幣3000元以上、1.5萬元以下罰鍰，並得令限期改善或履行義務。

一般而言，正常時期的區權會議程包括開會前10天寄送開會通知、會議報到、社區工作報告、社區財務報告、議題討論與表決、選舉下屆委員、公告當選名單等程序。但防疫期間，台中市府製作「新冠防疫，社區區權會召開步驟說明」，手冊中指出，若因疫情緣故而需延期舉辦，得暫時不依該條例規定處罰。

而若疫情期間仍有召開會議之需求，官方建議，主席致詞、上次會議決議執行情形、臨時動議等，都可先暫時略過；工作與財務報告部分，應以書面直接附在開會通知內，以書面方式交給區分所有權人，若所有權人有任何建議，同樣以書面填寫意見單，交回給管委會統一答覆。

若有議案需表決，或是需選舉新任管委會，為避免群聚報到，建議可採分棟、分區等方式報到，再設置統一投票處，所有權人報到並領取議案表決單與管委會選舉單後，直接投入票箱即可。最後的開票計票程序，服務人員則應全程戴上口罩與手套，全部作業完成後，會議空間也要全面消毒。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡進一步表示，部分社區若區分所有權人人數較少，或是有線上系統可使用，或許可採用線上方式召開區權會，但多數社區無法線上舉辦，建議疫情當頭，尤其雙北市的社區應延後舉辦，其餘縣市的社區就算照舊舉辦，也要多注意防疫工作。

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