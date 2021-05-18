房市／懶人包教你區權會不群聚開會的方法

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一般而言，正常時期的區權會議程包括開會前10天寄送開會通知、會議報到、社區工作報告、社區財務報告、議題討論與表決、選舉下屆委員、公告當選名單等程序。但防疫期間，台中市府製作「新冠防疫，社區區權會召開步驟說明」，手冊中指出，若因疫情緣故而需延期舉辦，得暫時不依該條例規定處罰。
而若疫情期間仍有召開會議之需求，官方建議，主席致詞、上次會議決議執行情形、臨時動議等，都可先暫時略過；工作與財務報告部分，應以書面直接附在開會通知內，以書面方式交給區分所有權人，若所有權人有任何建議，同樣以書面填寫意見單，交回給管委會統一答覆。
若有議案需表決，或是需選舉新任管委會，為避免群聚報到，建議可採分棟、分區等方式報到，再設置統一投票處，所有權人報到並領取議案表決單與管委會選舉單後，直接投入票箱即可。最後的開票計票程序，服務人員則應全程戴上口罩與手套，全部作業完成後，會議空間也要全面消毒。
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡進一步表示，部分社區若區分所有權人人數較少，或是有線上系統可使用，或許可採用線上方式召開區權會，但多數社區無法線上舉辦，建議疫情當頭，尤其雙北市的社區應延後舉辦，其餘縣市的社區就算照舊舉辦，也要多注意防疫工作。