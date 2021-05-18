房市／不動產說明書是護身符　專家教你看

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事實上，依內政部規定，賣方填寫的房屋現況說明，應包含有無出租出借、水電瓦斯供應情形、有無消防設施、有無住戶規約，乃至於氯離子過高、滲漏水、有無違建、有無鋼筋裸露等瑕疵情形。對此，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，不動產說明書的現況說明書部分，由屋主親自勾選填寫，一般來說，若是下斡旋或雙方簽約之前發現文件與現況不合，雙方比較不會有爭議，買方也可直接選擇不買，若是簽約後才發現，就可依照不動產說明書的內容主張權利。
徐佳馨進一步以漏水為例，假設屋況說明書中勾選沒有漏水，實際上卻發生漏水問題，只要該漏水是發生在交屋1年內，或能證明為原屋主持有期間就有漏水，並非「現況交屋」，原屋主仍須負瑕疵擔保責任。由於現況說明書登載不實，恐涉及《刑法》詐欺等罪責，且一旦刑事責任成立，民事責任多半也跑不掉。
信義房屋安平永華店店長呂浩廷也分享第一線服務經驗，通常在簽約前發現文件與房屋現況不符，買方不能接受則不要簽約，若能接受，可作為議價的參考；但若已經簽約，這份文件就會成為日後雙方調解甚至訴訟的依據。
呂浩廷強調，不動產說明書的重要性除在於讓買方了解房屋現況，更代表屋主與不動產經紀人的承諾，建議買方盡量找有品牌的房仲業者。以信義房屋為例，除由屋主親自勾選現況說明書，也加強要求接到委託的經紀人要到房屋現場再度確認屋況，避免傳遞不實資訊給買方。