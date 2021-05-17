是否建「方艙醫院」？侯友宜：已評估很多地點

新北的疫情急遽升溫，中央流行疫情指揮中心今（17）日公布再增333例的本土病例，其中新北市有148例；外界擔心新北醫療的量能不足，是否會建造「方艙醫院」？新北市長侯友宜表示，當然要對未來有所準備。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-17 19:14:26
侯友宜強調，醫療量能不斷地在做調整，目前先規劃將輕症及無症狀從病床清出，並徵用一棟集中檢疫所、183個房間來做調整，若人數上比較急迫的話，也會先跟中央做協調把病患送過去，調整的速度會越來越快，集中檢疫所是第一道防線；不過，當然要對未來有所準備，已經指示衛生局、工務局思考興建方艙醫院，但仍要與中央流行疫情指揮中心合作，希望持續擴大量能。
侯友宜指出，「方艙醫院」的準備，是為了應付醫療的量能大爆衝，目前已經在找地點，也已評估很多地點，工程單位與民間協助的單位已經密切接觸中；只要這幾天的醫療量能不夠、撐不下去，且中央同意下，「該啟動就啟動！」因為這涉及經費、醫療人員的問題，也不是新北市衛生局可以吃得下，這需要全國的醫療團隊互相調派支援，新北市的醫療已經完全緊繃。
新北市衛生局長陳潤秋補充，這2天病例數暴增，確診病患主要是輕症或無症狀，已送68名至集中檢疫所，63名年紀大、發燒或有慢性病史的病患則送專責病房；很多確診民眾都輕症、無症狀，如果確診後在家等候通知，中央已提出相關指引，包括要怎麼和家人隔開、通知可能接觸者等，請民眾依照指引做好第一步的保護。
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