新北公布足跡熱區　侯友宜籲：沒什麼事就不要出門！

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侯友宜強調，不可能1個的個案就公布10幾個足跡點，光疫調的速度趕不上公布速度，因此調派30位員警協助衛生局做疫調；目前做了50 幾個疫調，開始將確診者重複出沒較多的地方公布，因為無法列出3、400個疫調地點，但起碼把重點的20處公佈，新北市起碼有態度、願意公布足跡。
侯友宜指出，案1724例到2009例的公共場域足跡熱點，分別是5月7日土城學府市場，5月10日土城綜合運動場、土城學府市場、永和仁愛公園、三重果菜市場，5月11日民德公園及旁邊市場、三重水流宮市場、土城雲溪廣場，5月12日三峽公有市場、土城雲溪廣場、中和大潤發（福祥路）。
此外，5月13日土城雲溪廣場、民德公園及旁邊市場、永和仁愛公園，5月14日板橋興隆市場，5月15日板橋瑞億市場（板橋四川路2段249巷）、板橋國慶黃昏市場；因為多屬於傳統市場，因此下令傳統市場一定要戴口罩、人潮管控，也將和CDC研議發放細胞簡訊通知民眾。
侯友宜說，50 幾個疫調出來的感染源，有82%以上都是與萬華茶藝館有關連，這也是為何板橋會成為重災區，因為萬華過來就是板橋，呼籲板橋地區民眾，「沒什麼事就不要出門！」新北市衛生局呼籲，公布足跡不可能鉅細靡遺，環境大消毒、自我保護才是最重要。
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