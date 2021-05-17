  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

新北公布足跡熱區　侯友宜籲：沒什麼事就不要出門！

侯友宜
▲北市長侯友宜強調，新北市改採公布累計足跡的熱區方式，起碼新北市是有態度、願意公布足跡。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.17）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-17 20:38:29

全國的疫情急遽升溫，中央流行疫情指揮中心授權地方公布確診個案的足跡；新北市長侯友宜今（17）日表示，新北市改採公布累計足跡的熱區方式，起碼新北市是有態度、願意公布足跡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜認為，地方公布疫調有其困難性，因為牽扯跨縣市、判讀的問題，判讀還是由中央來統一比較好；此外，地方疫調完後會遇到困難，因為1個確診的足跡恐怕4、50個，如果今日公布100確診者的足跡，其足跡恐4、500個、甚至1000個，鎖定疊層密度較高的足跡點公布，才能快速、彈性的反應。

侯友宜強調，不可能1個的個案就公布10幾個足跡點，光疫調的速度趕不上公布速度，因此調派30位員警協助衛生局做疫調；目前做了50 幾個疫調，開始將確診者重複出沒較多的地方公布，因為無法列出3、400個疫調地點，但起碼把重點的20處公佈，新北市起碼有態度、願意公布足跡。

▲新北市今日公布1724例到2009例的公共場域足跡熱點。（圖／新北市政府提供）
▲新北市今日公布1724例到2009例的公共場域足跡熱點。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜指出，案1724例到2009例的公共場域足跡熱點，分別是5月7日土城學府市場，5月10日土城綜合運動場、土城學府市場、永和仁愛公園、三重果菜市場，5月11日民德公園及旁邊市場、三重水流宮市場、土城雲溪廣場，5月12日三峽公有市場、土城雲溪廣場、中和大潤發（福祥路）。

此外，5月13日土城雲溪廣場、民德公園及旁邊市場、永和仁愛公園，5月14日板橋興隆市場，5月15日板橋瑞億市場（板橋四川路2段249巷）、板橋國慶黃昏市場；因為多屬於傳統市場，因此下令傳統市場一定要戴口罩、人潮管控，也將和CDC研議發放細胞簡訊通知民眾。

侯友宜說，50 幾個疫調出來的感染源，有82%以上都是與萬華茶藝館有關連，這也是為何板橋會成為重災區，因為萬華過來就是板橋，呼籲板橋地區民眾，「沒什麼事就不要出門！」新北市衛生局呼籲，公布足跡不可能鉅細靡遺，環境大消毒、自我保護才是最重要。

▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
85.86%14.14%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
98.11%1.89%
2021-05-17-2021-05-19

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.46%2.54%
2021-05-14-2021-05-17
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀