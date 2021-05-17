生於SARS畢業於COVID！最悲慘高三生曝6慘況　全場秒認同

國內這7天以來疫情升溫，本土新冠肺炎確診飆增784例，雙北地區更是進入三級警戒，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜也為了讓家長父母多點準備與安心，宣布高中以下學生全面停課不停學到5月28日。對此，有本屆高三生就形容今年就讀高三的這一屆堪稱「最悲慘的一屆」，更盤點6項慘況自嘲「生於SARS、畢業於COVID」。

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日前有高三生在臉書匿名粉絲專頁「黑特南二中4.0」投稿自嘲是歷年來「最悲慘的一屆」，由於2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續延燒，為避免病毒擴散、降低群聚風險，許多學生的畢業旅行只能喊取消，畢業典禮、大型活動集會也只能改為各班舉行，甚至取消。

對此，原PO也無奈調侃「大家好我們是：沒有畢典、沒有成發、沒有晚會、沒有畢旅、學測難還不能重考、生於SARS畢業於COVID，最悲慘的一屆」，該篇文章也掀起許多同為高三生的學子認同，《NOWnews今日新聞》也詢問到應屆高三考生，不少學生們也無奈表示「考試一直戴口罩很麻煩」、「有啦我們有畢典，只是是視訊的」、「沒事，還有指考」。

▲高三生投稿自嘲是「最悲慘的一屆」讓許多學子心有戚戚焉。（圖／翻攝自臉書「黑特南二中4.0」）

事實上，全國各縣市也因應台灣本土激增的疫情祭出防疫措施，台北市、新北市明（18）起國高中以下，包含安親班、補習班、安親班、托嬰全都停班，全面停課到5月28日，高雄市則宣布高中以下都可請防疫假，桃園市宣布全市國三及高三生，從明起可以不必到校上課，台中市政府則宣布明日起至5月31日止，全市國三及高三生停課不停學，改採在家線上遠距教學。（編輯：楊智傑）