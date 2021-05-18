本土單日暴增333例！營養師警告：「12項關鍵防疫」必做

台灣新冠肺炎疫情升溫，光是這7天以來就新增784例本土確診個案，民眾也因擔心染疫而連忙安排篩檢、施打疫苗，中央流行疫情指揮中心更宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。對此，知名營養師高敏敏在臉書列出「12項關鍵防疫」，呼籲大家「必做！」





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高敏敏發文表示，人與人之間的連結，實在不容小覷...疫情升溫，「12項防疫措施」必做！包括以下幾點：





1.正確有效洗手，沒洗勿摸眼口鼻，尤其吃東西、揉眼睛、摳鼻孔前一定要洗手。





2.拱手不握手，保持社交距離，減少病毒透過接觸傳播。





3.密閉空間務必戴口罩，減少飛沫傳染風險。





4.餐食自己煮或盡量外帶食物





5.每天吃新鮮蔬果





6.隨時喝水，幫助代謝。





▲指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）

7.保持活動，體力時間許可，多爬樓梯增加活動量之餘也能減少待在密閉電梯的時間。





8.手機、錢包等隨身物品勤消毒！降低病毒附著機率。





9.注重每日清洗，洗澡、洗頭、洗衣物。





10.避開顛峰時間搭公交，減少人群接觸。





11.維持室內通風，降低傳染風險。





12.減少進出公共場所，避免人群聚集。





高敏敏建議大家，可以在家門口準備垃圾桶、酒精、濕紙巾、衣架等，進家門前用酒精+濕紙巾把手機、門把、鑰匙擦一擦，再把手擦乾淨，用過的口罩跟濕紙巾丟垃圾桶後，把外穿之外套衣物掛在玄關再進家內，並直接進浴室洗手、洗澡、洗頭，確實減少病毒殘留在身上的機會...同時也要配合指揮中心的防疫規定一起努力！而若出現發燒、咳嗽等症狀請立即就醫。她呼籲「非常時期大家一起努力」，並感謝所有前線醫護人員。（編輯：許苡晴）



