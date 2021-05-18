  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

本土單日暴增333例！營養師警告：「12項關鍵防疫」必做

▲這7天以來，台灣新增了784例本土確診個案，各界無不上緊發條。對此，知名營養師高敏敏也在臉書列出「12項關鍵防疫」，呼籲大家「必做！」（圖／翻攝自高敏敏臉書）
▲這7天以來，台灣新增了784例本土確診個案，各界無不上緊發條。對此，知名營養師高敏敏也在臉書列出「12項關鍵防疫」，呼籲大家「必做！」（圖／翻攝自高敏敏臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 06:49:17

台灣新冠肺炎疫情升溫，光是這7天以來就新增784例本土確診個案，民眾也因擔心染疫而連忙安排篩檢、施打疫苗，中央流行疫情指揮中心更宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。對此，知名營養師高敏敏在臉書列出「12項關鍵防疫」，呼籲大家「必做！」

我是廣告 請繼續往下閱讀

高敏敏發文表示，人與人之間的連結，實在不容小覷...疫情升溫，「12項防疫措施」必做！包括以下幾點：

1.正確有效洗手，沒洗勿摸眼口鼻，尤其吃東西、揉眼睛、摳鼻孔前一定要洗手。

2.拱手不握手，保持社交距離，減少病毒透過接觸傳播。

3.密閉空間務必戴口罩，減少飛沫傳染風險。

4.餐食自己煮或盡量外帶食物

5.每天吃新鮮蔬果

6.隨時喝水，幫助代謝。

▲指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）

7.保持活動，體力時間許可，多爬樓梯增加活動量之餘也能減少待在密閉電梯的時間。

8.手機、錢包等隨身物品勤消毒！降低病毒附著機率。

9.注重每日清洗，洗澡、洗頭、洗衣物。

10.避開顛峰時間搭公交，減少人群接觸。

11.維持室內通風，降低傳染風險。

12.減少進出公共場所，避免人群聚集。

高敏敏建議大家，可以在家門口準備垃圾桶、酒精、濕紙巾、衣架等，進家門前用酒精+濕紙巾把手機、門把、鑰匙擦一擦，再把手擦乾淨，用過的口罩跟濕紙巾丟垃圾桶後，把外穿之外套衣物掛在玄關再進家內，並直接進浴室洗手、洗澡、洗頭，確實減少病毒殘留在身上的機會...同時也要配合指揮中心的防疫規定一起努力！而若出現發燒、咳嗽等症狀請立即就醫。她呼籲「非常時期大家一起努力」，並感謝所有前線醫護人員。（編輯：許苡晴）

▲本土疫情持續延燒，指揮中心昨（17）日宣布新增333例本土確診，其中，台北市新增158例，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情持續延燒，指揮中心昨（17）日宣布新增333例本土確診，其中，台北市新增158例，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
86.92%13.08%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
95.97%4.03%
2021-05-17-2021-05-19

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.49%2.51%
2021-05-14-2021-05-17
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀