阿伯買飯沒戴口罩！女「大招」收服 1.6萬人淚崩：太暖
台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。對此，昨（17）日傍晚，一名女網友在臉書社團《爆料公社公開版》提到，買飯時遇到一位阿伯沒有戴口罩，下一秒「暖招收服」，讓1.6萬網友讚翻。
編輯中心/綜合報導
2021-05-18 07:47:03
原PO表示，買晚餐時發現有一位阿伯沒有戴口罩，在疫情的氣氛籠罩之下，現場客人你看我，我看你。她默默的遞了一個口罩給阿伯戴上，並稱「讓我感動的是，最棒的是他也默默儘速的戴上我給他的史努比口罩，我們過程都沒有說話，只有眼神確認過」，還不忘稱讚「阿伯，謝謝您收下我的口罩，您戴口罩很帥！」
原PO強調，保護自己也保護他人，如果發現有人沒有戴口罩請提醒他，因為對方可能忘了，老人家可能沒看電視或是沒有網路，若身上有就直接給他一個口罩，認為一個小舉動可以幫到千千萬萬的人。她也笑稱「我不是在炫耀，讓醫療人員有喘息的時間，讓我們團結起來，我希望大家都能平安」，更害怕疫情嚴重到丟了工作，文末信心喊話「看好了世界，台灣人只示範一次， 在兩周內解除三級警戒，我相信一定會做到」。
貼文短短不到一天時間，吸引逾1.6萬人次按讚回響，網友紛紛感動直呼「你好棒！我看很多拍別人沒戴口罩，但也許對方是急著出門忘了戴了」、「給口罩比用責備好」、「很棒！與其指責，倒不如協助」、「謝謝你的雞婆，台灣人應該向你學習，不是責備、不是謾罵，幫助大家才是幫助台灣，這是我們的家園，靠我們自己守護，加油」。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。