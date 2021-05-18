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「搭電梯防疫」不用手按樓層按鈕？網一看全罵爆：太誇張

▲鄰居不但故意把電梯卡在12樓，還不理原PO，嗆聲是給原PO面子。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲「搭電梯防疫」不用手按樓層按鈕？網一看全罵爆。（示意圖／翻攝自pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 09:23:05

台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。而近日更有網友在網路上曝光了一位民眾搭電梯為了防疫，不用手「按樓層按鈕」的方式，這讓其他人看完後紛紛罵爆，直言「太誇張」，引起熱議。

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▲從照片中可以看到，這位同學按電梯樓層按鈕居然是用「腳按」。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
▲從照片中可以看到，這位同學按電梯樓層按鈕居然是用「腳按」。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「防疫做這樣有點太...」的文章表示，「我今天看到同學的限時，防疫這樣做有點太太太誇張了吧，你如果真的怕的話可以拿其他東西按，沒有必要用腳吧，那下一個要使用的人不就摸了你的腳印...？」原PO更隨文附上圖片，從照片中可以看到，這位同學按電梯樓層按鈕居然是用「腳按」，這讓原PO傻眼直言「最後希望疫情快快過去，知道大家都很害怕，但希望不要有跟他一樣的人，大家口罩要戴好，能減少出門就減少出門」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言「用鑰匙不就好了...」、「哪來的殘疾人士，而且腳的面積這麼大，是在按什麼鬼，有夠搞笑」、「好噁...鑰匙是個好東西...」、「有夠沒品」、「誰知道他鞋子踩過什麼嘔嘔嘔」、「太誇張了吧，鞋底更多細菌啊」、「沒救了，自備手套不就好？」、「真的怕就戴手套啊」、「這樣用手按電梯的人很衰」、「可以用鑰匙或手背戳，按完再噴酒精消毒啊」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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