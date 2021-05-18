「搭電梯防疫」不用手按樓層按鈕？網一看全罵爆：太誇張

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「防疫做這樣有點太...」的文章表示，「我今天看到同學的限時，防疫這樣做有點太太太誇張了吧，你如果真的怕的話可以拿其他東西按，沒有必要用腳吧，那下一個要使用的人不就摸了你的腳印...？」原PO更隨文附上圖片，從照片中可以看到，這位同學按電梯樓層按鈕居然是用「腳按」，這讓原PO傻眼直言「最後希望疫情快快過去，知道大家都很害怕，但希望不要有跟他一樣的人，大家口罩要戴好，能減少出門就減少出門」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言「用鑰匙不就好了...」、「哪來的殘疾人士，而且腳的面積這麼大，是在按什麼鬼，有夠搞笑」、「好噁...鑰匙是個好東西...」、「有夠沒品」、「誰知道他鞋子踩過什麼嘔嘔嘔」、「太誇張了吧，鞋底更多細菌啊」、「沒救了，自備手套不就好？」、「真的怕就戴手套啊」、「這樣用手按電梯的人很衰」、「可以用鑰匙或手背戳，按完再噴酒精消毒啊」。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。