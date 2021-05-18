  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情炸裂還想釣蝦！台中老闆不忍了　怒改店名嗆爆民眾

▲
▲本土疫情持續延燒，繼新北市再宣布釣蝦場等場所關閉後，台中市、高雄市也跟進。（圖／翻攝沙鹿西海岸釣蝦場粉專）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 10:18:04

台灣本土新冠肺炎案例持續升溫，一連三天都新增超過百例本土個案，不僅十大場所陸續關閉，如新北、台中、高雄也宣布釣蝦場及夾娃娃機店都停業。沒想到，卻有不少民眾心存僥倖，還打電話至釣蝦場是否有營業。這讓一名沙鹿西海岸釣蝦場的老闆超火大，不僅臉書發文怒嗆，更將Google的店名更改，嗆「疫情很嚴峻還要釣蝦，是不是低能兒？」引發網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雙北疫情持續擴大，為了避免民眾前往高風險染疫地區以及群聚，新北市昨（17）日公告8大類具防疫風險之營業場所，例如夾娃娃機店、小說漫畫出租店、釣蝦場、釣魚場等等都宣布停業，而消息曝光之後，台中市、高雄市也陸續跟進。

而一名台中沙鹿西海岸釣蝦場的老闆就在臉書發文表示「星期六就已經宣佈娛樂場都暫停營業，還是有一堆人打電話來釣蝦？哈囉是有事嗎？防疫不只破口，還破到你腦上了？如果覺得我做什麼事情就一定要以客為尊這種奇怪觀念的話，那我覺得你是不是更該好好重視一下現在疫情擴散的嚴重性」。

▲釣蝦場老闆接電話接到手軟，一氣之下跑去改Google店名嗆爆民眾。（圖/Googel
▲釣蝦場老闆接電話接到手軟，一氣之下跑去改Google店名嗆爆民眾。（圖/Googel map）
沒想到許多客人並未看到粉專發文，持續打電話到釣蝦場詢問是否有營業，氣的老闆再度發文「防疫都破口還不夠？還要破到腦？配合政府防疫政策，現在是要去了解疫情防治，不是要去看哪裡有釣蝦場可以釣，打電話來是再問幹的是不是？」隨後更將自己Google店家名稱改成「疫情很嚴重，不要『再』打電話問有沒有營業了，低能兒」。

▲老闆認為疫情當道，還打電話來詢問釣蝦場是否有開非常不得體。（圖/沙鹿西海岸釣蝦場粉專）
▲老闆認為疫情當道，還打電話來詢問釣蝦場是否有開非常不得體。（圖/沙鹿西海岸釣蝦場粉專）
貼文曝光之後，引發網友熱議「就跟你說停業了，政府也宣佈了，還打電話的人到底是想怎樣」、「我這直接給老闆五顆星啊」、「五顆星給起來！真的有夠讚」、「配合政府防疫到底有多難，釣蝦釣蝦，釣你個大頭啦」、「這家好釣嗎？老闆有夠派，我喜歡」、「老闆遵守防疫，給五顆星」、「等營業我直接去釣爆，老闆霸氣到好療癒」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
77.78%22.22%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
86.9%13.1%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
96.59%3.41%
2021-05-17-2021-05-19
在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀