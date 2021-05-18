疫情炸裂還想釣蝦！台中老闆不忍了　怒改店名嗆爆民眾

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而一名台中沙鹿西海岸釣蝦場的老闆就在臉書發文表示「星期六就已經宣佈娛樂場都暫停營業，還是有一堆人打電話來釣蝦？哈囉是有事嗎？防疫不只破口，還破到你腦上了？如果覺得我做什麼事情就一定要以客為尊這種奇怪觀念的話，那我覺得你是不是更該好好重視一下現在疫情擴散的嚴重性」。
沒想到許多客人並未看到粉專發文，持續打電話到釣蝦場詢問是否有營業，氣的老闆再度發文「防疫都破口還不夠？還要破到腦？配合政府防疫政策，現在是要去了解疫情防治，不是要去看哪裡有釣蝦場可以釣，打電話來是再問幹的是不是？」隨後更將自己Google店家名稱改成「疫情很嚴重，不要『再』打電話問有沒有營業了，低能兒」。
貼文曝光之後，引發網友熱議「就跟你說停業了，政府也宣佈了，還打電話的人到底是想怎樣」、「我這直接給老闆五顆星啊」、「五顆星給起來！真的有夠讚」、「配合政府防疫到底有多難，釣蝦釣蝦，釣你個大頭啦」、「這家好釣嗎？老闆有夠派，我喜歡」、「老闆遵守防疫，給五顆星」、「等營業我直接去釣爆，老闆霸氣到好療癒」。（編輯：張嘉哲）
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