不看學歷也有好工作？眾讚「薪水不錯又穩定」：根本天堂
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵，面試時學歷或許更是一大關鍵。因此就有網友在網路上表示疑惑「不看學歷也會有好工作嗎？」沒想到卻讓眾人直點一種工作型態「薪水不錯又穩定」，甚至直言「根本天堂」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-18 10:25:45
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「不用學歷但薪水不錯的工作」的文章表示，「一直都有聽說某些工作是不需要學歷，但是薪水可以過中產生活，又穩定且做得長久。我有聽過做水電的、做木工的、做裝潢的等等，還有開大型車的好像也不錯」，不過原PO也說「但是身邊實在沒有這些工作的人，這種傳言到底是真是假？還有其它的工作也是屬於這種類型的嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「捕蟹人啊 單月破百不是夢 但做不做得完一個月就不知道了」、「國營僱員 高中學歷」、「做那種物流司機的咧？似乎薪水不差的樣子，想要健康的工作環境與優渥的薪水，還不用多少學歷，通常有也都被搶光了吧，畢竟這也是你夢寐以求的工作類型，大家都不是笨蛋」、「裝潢月收」、「水電生意基本上接不完，大案子小案子一堆，大的配電小的修馬桶，我家小型建設公司配合的那位水電師傅就是這樣」、「水電、裝潢、木工則是要跟對師傅，師傅好就天堂」。
不過最多人推崇的還是「證照技術型」的工作，比起學歷會來得更重要，「執照系都不看學歷的，有執照就能工作，做熟了一個月10幾萬不假」、「除非你自己有一技之長不然說真的沒學歷工作很難找」、「不用學歷但是要技術，刀不用很多把，但有一把非常鋒利的，才是長久之計，共勉之」。（編輯：王柏文）