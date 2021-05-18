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是否比照雙北停課？鄭文燦：缺課率達2成研議全市停課

鄭文燦談桃園停課
▲鄭文燦表示，如果全市有超過2成以上的學生都沒有出席，代表學校排課變的很不容易，這個部分由教育局中午將統計結果公告後，再做決定。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-05-18 10:26:04

本土確診昨（17）日單日達333例，台北及新北昨天宣布自今（18）日起高中以下各級學校及補習班、安親班全數停課，其他二級警戒縣市則採高三、國三生可不用到校。桃園市長鄭文燦上午主持防疫會議時表示，若今日上午各校缺課率逾2成，桃園市可再研議是否跟進全市學校停課。

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對於有家長反應希望桃園也能比照雙北停課標準，鄭文燦指出，教育部今發布高中以下學生可以請假不到校的規定，今早市府教育局會統計各學校的缺課率，也徵詢各校校長及幼兒園園長的意見，若有相當比例的校長或園長傾向全校停課的話，市府可以尊重學校的看法，「缺課率若到達2成，那我們就進行全市停課，停課在家學習。」

至於停課後，若家長雙薪家庭或特殊情況無法在家照顧者，鄭文燦表示，家長可將孩子送到學校，由學校安排學習教室，採較彈性的作法。

鄭文燦說，停課與否將以今天上午各校缺課率統計來做決定，若有相當比例的校長或園長主張停課的話，市府也尊重第一線校長跟園長，因為他們承擔最大的壓力，假設全市有超過2成以上的學生都沒有出席，代表學校排課變的很不容易，這個部分由教育局中午將統計結果公告後，再做決定。

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