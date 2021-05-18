他7年前預言「全台限電」！當年慘被罵 眾瘋朝聖：先知
上週5月13日全台才因興達電廠機組跳脫，造成部分地區停電，昨（17）日又再度出包，晚間8時15分時台電又緊急通知停電，引發不少民眾不滿抱怨。對此，就有網友指出前經濟部長杜紫軍於民國93年時就曾警告「台灣到2021年將面臨分區限電」， 如今該則新聞又被翻出，讓許多鄉民紛紛瘋朝聖。
編輯中心/綜合報導
2021-05-18 11:06:23｜2021-05-18 11:10:44
一名網友於PTT八卦板上以「七年前就說2021年會分區限電？」為題發文，表示前經濟部長杜紫軍曾在民國93年8月30日透露，在核四封存與火力發電廠陸續除役的狀況下，警告「台灣到2021年將面臨分區限電」，甚至指出到2021年台灣發電備用容量率估計將僅剩5.4%，恐面臨分區限電。
但當時杜紫軍言論一出，反而受到不少網友嘲諷，如今預言被證實，讓不少鄉民瘋朝聖，直喊「先知，朝聖」、「這就是專業，這就是專家，說得太準了」、「時空背景」、「真‧先知」、「預言家」、「先知跪了」、「真的先知欸! 好會預測」、「哇，有個準」。此外，這段對話也被臉書粉專「設計對白」轉發，在內文直喊「先知部長，朝聖！」就連議員徐巧芯也於留言區驚呼「時空旅人是你？」
據了解，17日台電發出緊急通知停電，事後台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利也於晚間親上火線說明。台電指出機組歲修無法歸隊，影響負電能力，發生用電吃緊，再加上興達1號機故障等因素，導致供電燈號從綠燈轉黃燈，供電與需求產生落差，因此晚間必須低頻卸載，使部分地區緊急停電。（編輯：陳雅雲）