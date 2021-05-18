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確診連連！便當店急喊休4天　「1字公告」全笑翻：很直白

便當
▲店門口的公告曝光，讓8千多名網友瞬間笑翻。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 12:22:25

台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施，就連許多餐廳也紛紛拉下鐵門暫停營業，或改為讓顧客外帶餐點。對此，一名網友在臉書社團《路上觀察學院》分享，路過一家便當店，看見老闆為了防疫暫停營業4天，店門口的公告曝光，讓8千多名網友瞬間笑翻。

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原PO表示，路過一家便當店發現，店家門前掛著菜單布條，但卻是大門深鎖，鐵門上還貼有一張公告，公告5月18日至5月21日休息，日期上還有一個斗大的「怕」字，疑似受到近日台灣疫情影響，才決定關門休息幾天。

▲店門口的公告曝光，讓8千多名網友瞬間笑翻。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）
▲店門口的公告曝光，讓8千多名網友瞬間笑翻。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「淺顯易懂，棒」、「老闆超直白」、「一個字說明了所有的問題」、「誠實」、「簡潔有力」。

中央流行疫情指揮中心昨日公布國內新增335例COVID-19確定病例，分別為333例本土（案1684至案2016）及2例（案2017、案2018）境外移入。指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

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80%20%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
86.54%13.46%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
96.04%3.96%
2021-05-17-2021-05-19
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