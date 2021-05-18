最扯早餐？三明治「內有玄機」 他揭開一看臉綠：太誇張
台灣美食享譽國際，早餐的選擇也非常多元豐富。然而不少民眾為求方便，也經常用快速又有肉有蛋的三明治當作主餐。不過就有一位網友分享自己買的三明治，乍看下很正常，轉到側面揭開吐司麵包一看，卻讓他大為震驚，直呼「也太誇張了吧！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-18 12:20:49
原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，抱怨說「去買個三明治，回來打開發現裡面的東西也太誇張了吧！」並附上了3張照片，第一張是正面照，看起來似乎很正常，但後兩張揭開麵包轉到側面一看，三明治夾的肉竟然只有薄薄的一條，讓人好傻眼。
網友紛紛留言回覆說，「太扯了」、「用這種騙的方式不用多久就倒店」、「不容易啊～要精心擺放才有辦法，想必是經過嚴格訓練的巧手」、「第一次看過最扯的三明治」、「建議可以去GOOGLE MAP給1星」、「人與人之間的信任瞬間蕩然無存」、「這比詐騙集團還要狠」、「驚不驚喜？意不意外？」、「省成本也不是這種省法」。
也有不少自家開早餐店的網友現身說法，「我開早餐店的，這種事我作不出來騙很大」、「我之前賣25元三明治，是整塊肉蛋火腿，被嫌貴到要死。從此不賣現成三明治」。（編輯：倪浩軒）