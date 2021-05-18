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因應準4級警戒　新北擴大設置檢疫隔離關懷中心

新北市檢疫隔離關懷中心
▲新北市為均衡衛政的量能，並強化對居家隔離者的追蹤管理，新北市擴增居家檢疫關懷中心的服務人力，18日正式更名「新北市檢疫隔離關懷中心」。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-18 12:19:15｜2021-05-18 12:20:49

疫情嚴峻！新北市截自昨（17）日本土確診病例為359例，隔離人數遽增至1576人；新北市長侯友宜認為，疫情來勢洶洶，新北朝升準4級警戒整備外，警政單位也支援衛生局的疫情調查，希冀讓各項的防疫措施快速因應。

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▲新北市截自昨（17）日本土確診病例為359例，隔離人數遽增至1576人。（圖／新北市政府提供）
▲新北市截自昨（17）日本土確診病例為359例，隔離人數遽增至1576人。（圖／新北市政府提供）
新北市為均衡衛政的量能，並強化對居家隔離者的追蹤管理，新北市擴增居家檢疫關懷中心的服務人力，今（18）日正式更名「新北市檢疫隔離關懷中心」；除原進駐的民政、衛政、警政、社政、環保及觀光組，再增勞工組、教育組及交通組，並將服務時間延長，全力協助居檢及居隔者生活需求。 

侯友宜表示，衛生局肩負起整備醫療量能、徵用醫院病房及設立社區篩檢站任務，居家隔離者關懷事宜由民政系統接續協助，各區公所關懷中心也同步調整，全面支援居隔者生活相關事宜；增加進駐的勞工組，每周定期關懷移工的身體健康及供餐情形外，將不定期抽查移工防疫宿舍的相關防疫措施。

侯友宜指出，各項中小學以下學童的健康關懷工作及學校防疫政策，則由教育組強化落實及研議，另因應大量居隔者醫院住家往返事宜，交通組將持續協調增加防疫計程車數量，以滿足居檢及居隔者醫療移動需求；此外，警政單位也投入警力支援衛生局疫情調查，俾各項防疫措施快速因應。

民政局長柯慶忠說，新北市檢疫隔離關懷中心設置專線，警戒的期間延長服務時間，假日不打烊，以回應大量增加居家隔離市民的需求；有需求民眾可致電關懷中心專線（02）8953-5599分機1520，大家齊心防疫，一定能夠控制疫情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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