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當心群聚染疫！網好奇「進香團」魅力為何　過來人曝理由

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▲網友詢問「進香團好玩在哪裡？」貼文引發熱議，釣出內行人分析背後原因。示意圖人物與內文無關。（示意圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 14:13:00｜2021-05-18 15:15:17

台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施；而在這些本土病例當中，其中更有多起與進香團個案相關。對此，就有網友在PTT八卦版詢問「進香團好玩在哪裡？」貼文引發熱議，釣出內行網友分析背後原因。

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原PO表示，最近部分確診者都是進香團一群人搭遊覽車，一天拜十幾家廟，若最後還不幸被感染確診，可說是得不償失。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「可以唱卡拉OK」、「熱鬧啊」、「神明無所不在，誠心誠意即可」、「老人愛逛廟，我岳父岳母出去玩，都是去某間廟拜拜」；有內行網友指出，進香團吸引人的主因是三五好友一起出遊的氣氛，「進香團有時候會搭配景點啦，那些獨居老人難得出門，就順便當旅遊很開心啊！」

據了解，16日晚間台中市傳出首例小六學生確診個案，該案近日無出國史，5月8日至9日與母親及住宜蘭的外婆參加台北進香團，途經高雄、台南、苗栗竹南等宮廟，9日晚間抵達台北，女童母親先行返回台中，女童與外婆至宜蘭過夜， 10日再由外婆接回台中，5月11日至14日在學校上課，15日與家人至醫院採檢，16日小六學生及外婆確診，且都是無症狀感染者。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日宣布，即日起全國宗教祭祀場所活動，全面禁止進香團和遶境，包含寺院、宮廟、教堂教會及其他類似場所的活動。（編輯：賴詠璿）

▲本土疫情持續延燒，指揮中心昨（17）日宣布新增333例本土確診，其中，台北市新增158例，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情持續延燒，指揮中心昨（17）日宣布新增333例本土確診，其中，台北市新增158例，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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