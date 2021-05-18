當心群聚染疫！網好奇「進香團」魅力為何　過來人曝理由

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貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「可以唱卡拉OK」、「熱鬧啊」、「神明無所不在，誠心誠意即可」、「老人愛逛廟，我岳父岳母出去玩，都是去某間廟拜拜」；有內行網友指出，進香團吸引人的主因是三五好友一起出遊的氣氛，「進香團有時候會搭配景點啦，那些獨居老人難得出門，就順便當旅遊很開心啊！」
據了解，16日晚間台中市傳出首例小六學生確診個案，該案近日無出國史，5月8日至9日與母親及住宜蘭的外婆參加台北進香團，途經高雄、台南、苗栗竹南等宮廟，9日晚間抵達台北，女童母親先行返回台中，女童與外婆至宜蘭過夜， 10日再由外婆接回台中，5月11日至14日在學校上課，15日與家人至醫院採檢，16日小六學生及外婆確診，且都是無症狀感染者。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日宣布，即日起全國宗教祭祀場所活動，全面禁止進香團和遶境，包含寺院、宮廟、教堂教會及其他類似場所的活動。（編輯：賴詠璿）
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