天氣超熱也不開冷氣？女抖「真實理由」　全場認了：怕死

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貼文一出，網友紛紛回應「四角褲跟電扇+1」、「真心不敢開欸，冷氣壞掉真的會怕」、「自己住家的真的不敢鬧，如果是租屋的就開爆」、「真的...但真的熱到快受不了，我在房間四角褲配電扇」、「怕得要死啊，冷氣才剛換變頻一年，等等被停電弄壞，真的會哭哭」；不過也有網友提供方法表示「我都用毛巾擦身體，不會太濕吹電扇涼涼的，弄太濕會感冒」、「毛巾擦身體不錯，蠻涼爽的」。
而根據資料顯示，今天一早不到10點，全台用電量就衝破86%，越接近中午，用電量不斷攀升，直到下午13時30分，全台使用率已經衝上92%，燈號黃燈顯示供電吃緊。對此，台電發言人張廷抒則出面表示，目前還在討論中，台電會盡量維持供電穩定，若是真的有停電需求，「可能會做出一些改變」，但目前尚未定論，一有結果就會儘速對外說明。
而若民眾害怕家裡電器因停電損壞，台電的《電力粉絲團》中也曾指出，在遇到停電的當下時，首先要「先拔掉易損壞的電器插頭」，例如微波爐、冷氣機、電冰箱、電腦等，然後「再去關閉總電源」，就可預防復電當下，電器因電壓瞬間飆高而故障。（編輯：張嘉哲）
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