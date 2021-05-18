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天氣超熱也不開冷氣？女抖「真實理由」　全場認了：怕死

▲天氣炎熱，不少人都會待在家吹冷氣，但又害怕電費數字暴增。（示意圖／讀者提供）
▲近日天氣炎熱，加上本土疫情升溫，不少人都待在家中狂吹冷氣，造成全台用電量超標。（示意圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 15:00:28｜2021-05-18 15:01:53

最近本土疫情升溫，連續四天本土確診個案都突破百人，而在上週雙北進入第三級警戒開始之後，不少學校就宣布停課遠距離教程、公司也要員工在家辦公，但因為天氣燥熱，不少人都開啟冷氣、電扇狂吹，造成用電量超標，今（18）日更一早就出現燈號黃燈，更傳出下午將又要實施分區停電。對此，就有網友討論「有人跟我一樣堅持不開冷氣的嗎？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「今天又說要輪流停電了！我真的會崩潰，那天輪流停電的時候，我冷氣無預警被斷電又重啟，就這樣重複五六次，這樣冷氣會壞掉欸.....吹冷氣花電費事小，買一台冷氣有多貴不知道嗎？現在房間33度我還是只吹電風扇，我真的不敢冒險開冷氣，不知道什麼時候會停電，我好怕冷氣壞掉啊！」

▲網友表示深怕停電造成冷氣壞掉，因而堅持不開冷氣，引發共鳴。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲網友表示深怕停電造成冷氣壞掉，因而堅持不開冷氣，引發共鳴。（示意圖／翻攝PhotoAC）
貼文一出，網友紛紛回應「四角褲跟電扇+1」、「真心不敢開欸，冷氣壞掉真的會怕」、「自己住家的真的不敢鬧，如果是租屋的就開爆」、「真的...但真的熱到快受不了，我在房間四角褲配電扇」、「怕得要死啊，冷氣才剛換變頻一年，等等被停電弄壞，真的會哭哭」；不過也有網友提供方法表示「我都用毛巾擦身體，不會太濕吹電扇涼涼的，弄太濕會感冒」、「毛巾擦身體不錯，蠻涼爽的」。

而根據資料顯示，今天一早不到10點，全台用電量就衝破86%，越接近中午，用電量不斷攀升，直到下午13時30分，全台使用率已經衝上92%，燈號黃燈顯示供電吃緊。對此，台電發言人張廷抒則出面表示，目前還在討論中，台電會盡量維持供電穩定，若是真的有停電需求，「可能會做出一些改變」，但目前尚未定論，一有結果就會儘速對外說明。

而若民眾害怕家裡電器因停電損壞，台電的《電力粉絲團》中也曾指出，在遇到停電的當下時，首先要「先拔掉易損壞的電器插頭」，例如微波爐、冷氣機、電冰箱、電腦等，然後「再去關閉總電源」，就可預防復電當下，電器因電壓瞬間飆高而故障。（編輯：張嘉哲）

▲台電的《電力粉絲團》中指出，在遇到停電的當下時，首先要「先拔掉易損壞的電器插頭」。（圖／翻攝自《電力粉絲團》臉書）
▲台電的《電力粉絲團》中指出，在遇到停電的當下時，首先要「先拔掉易損壞的電器插頭」。（圖／翻攝自《電力粉絲團》臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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