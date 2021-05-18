挑冷門時段衝好市多！結帳聽店員吐「2字」　她直說心疼

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「我前面那位結完帳的東西也不自己放推車裡，員工還是有幫忙放一些，她老公買完熟食回來時，那位小姐就跟老公抱怨說，店員沒有幫我放。真的不可取，員工不多不像之前還有一位在旁邊幫忙放，如果可以的話請自己放在推車裡，別一直請店員搬，您只搬了一下您自己的東西，員工一直搬一直搬很累了，請多多體諒。」
貼文一出，網友紛紛回應「結帳櫃檯全開，當然沒有人可以幫忙放，自己搬真的不會少塊肉...多體諒點吧」、「真的也辛苦這些賣場的店員了...」、「辛苦賣場店員了...他們這幾天應該真的累壞了」、「看了真是心疼...麻煩大家真的自己買的自己搬，店員都沒休息了」、「她沒有幫我放......建議手斷的顧客可以回家別出門買東西喔」、「這時候真的要互相體諒，也辛苦店員們了」、「超市也是一樣，看他們都好累的樣子，真的辛苦了」。
雙北15日宣布升至第三級警戒，掀起民眾恐慌搶購潮，總統蔡英文呼籲雙北民眾配合3件事，包括注意自我健康監測、保持社交距離、不急著搶購物資，蔡英文強調經過一年多的整備，全國的防疫物資、民生物資及原料都很充足，賣場店家也照常營業補貨，請大家依照需求，適時、適度購買即可，以減少群聚的機會。（編輯：張嘉哲）