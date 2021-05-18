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挑冷門時段衝好市多！結帳聽店員吐「2字」　她直說心疼

▲一名桃園網友逛好市多賣場時發現手推車上竟掛著一袋烤雞。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲因應雙北三級警戒，不少民眾深怕家中沒糧食，趕緊到大賣場補足防疫物資。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 15:28:43｜2021-05-18 15:50:19

台灣新冠本土疫情升溫，目前已經連續四天都新增超過百例本土個案，不少人為了減少出門，率先前往大賣場及超市購買防疫物資，深怕家中糧食不足。而就有網友分享自己去好市多購買時，卻聽見店員小聲的吐出「2字」，令她非常心疼，貼文引發熱議。

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原PO在「好市多商品經驗老實說」貼文指出「兒子說想吃炸雞肉，特別避開早上人潮，下午去好市多新莊店要買特價的雞胸肉，結果要去結帳時，員工都露出疲憊的表情，因為大家都買米、衛生紙等等很重的東西，店員看著一車衛生紙結帳時，小聲地說『好累』」。

「我前面那位結完帳的東西也不自己放推車裡，員工還是有幫忙放一些，她老公買完熟食回來時，那位小姐就跟老公抱怨說，店員沒有幫我放。真的不可取，員工不多不像之前還有一位在旁邊幫忙放，如果可以的話請自己放在推車裡，別一直請店員搬，您只搬了一下您自己的東西，員工一直搬一直搬很累了，請多多體諒。」

▲新北中和好市多湧入許多民眾搶買物資。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）
▲因應疫情，近日好市多湧入許多民眾搶買物資。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）
貼文一出，網友紛紛回應「結帳櫃檯全開，當然沒有人可以幫忙放，自己搬真的不會少塊肉...多體諒點吧」、「真的也辛苦這些賣場的店員了...」、「辛苦賣場店員了...他們這幾天應該真的累壞了」、「看了真是心疼...麻煩大家真的自己買的自己搬，店員都沒休息了」、「她沒有幫我放......建議手斷的顧客可以回家別出門買東西喔」、「這時候真的要互相體諒，也辛苦店員們了」、「超市也是一樣，看他們都好累的樣子，真的辛苦了」。

雙北15日宣布升至第三級警戒，掀起民眾恐慌搶購潮，總統蔡英文呼籲雙北民眾配合3件事，包括注意自我健康監測、保持社交距離、不急著搶購物資，蔡英文強調經過一年多的整備，全國的防疫物資、民生物資及原料都很充足，賣場店家也照常營業補貨，請大家依照需求，適時、適度購買即可，以減少群聚的機會。（編輯：張嘉哲）

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