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1999年出生的人很衰？網揭台灣「最苦命世代」：該知足了

▲有網友認為1999年出生的人，經歷921大地震、SARS、H1N1、新冠肺炎等等事件，是史上最衰的一代，引發熱議。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲有網友認為1999年出生的人，經歷921大地震、SARS、H1N1、新冠肺炎等等事件，是史上最衰的一代，引發熱議。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 16:31:43

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布新增240名本土確診新冠肺炎（COVID-19）病例，且全國各級學校自5月19日起至5月28日止，停止到校上課。台灣本土疫情持續延燒，就有網友表示，1999年出生的人，出生當年適逢921大地震、幼稚園爆發SARS，如今大學畢業又遇到新冠肺炎，「是台灣最倒霉的一代」。文章掀起討論，但許多網友都認為，其實台灣還有更苦難的年代，「應該知足了！」

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▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
近日臉書社團有不少人在流傳，「1999年出生的人怎麼了」的文章，文內細數1999年出生的人，出生當年適逢921大地震，幼稚園爆發SARS，國小遇到H1N1，國中是第一屆會考的白老鼠，大學要畢業了又碰上COVID-19，「真的多災多難」，認為是「最倒霉最多事的一代」。

▲網友覺得1999年出生的人最衰，引發討論。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲網友覺得1999年出生的人最衰，引發討論。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
不過就有網友在Dcard發文指出，阿公阿嬤那年代經歷過了，「日治後期、美軍轟炸、光復初期、228事件、通貨膨脹，白色恐怖、戒嚴，言論沒有自由」等等。而且原PO認為以前人經濟條件更蕭條，「家徒四壁，鄉下人沒冷氣，電視是黑白的」，而921，金融海嘯，經濟泡沫化，Sars和H1N1，新冠肺炎等，也一個都沒漏掉。「反觀我們現在這年代就該知足了吧？」

認同的網友紛紛留言回覆說，「哪年生的沒碰到一些大事」、「父母輩的最辛苦吧，雖然是經濟起飛的時代，但也是台灣扶養比開始轉變的時代，而且還背著傳宗接代的觀念，上有老下有小要養，一路經歷經濟泡沫化、通膨、各種流行病還有小屁孩的尖叫聲和叛逆期到現在，孩子好不容易大了，在最難轉型的四五十、五六十遇到這種危機……」、「生而為人都很難好不好」、「每個年代都有他們的優勢跟難處，沒活過那個年代怎麼知道是怎樣的感受，不用比也沒辦法比」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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