1999年出生的人很衰？網揭台灣「最苦命世代」：該知足了

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近日臉書社團有不少人在流傳，「1999年出生的人怎麼了」的文章，文內細數1999年出生的人，出生當年適逢921大地震，幼稚園爆發SARS，國小遇到H1N1，國中是第一屆會考的白老鼠，大學要畢業了又碰上COVID-19，「真的多災多難」，認為是「最倒霉最多事的一代」。
不過就有網友在Dcard發文指出，阿公阿嬤那年代經歷過了，「日治後期、美軍轟炸、光復初期、228事件、通貨膨脹，白色恐怖、戒嚴，言論沒有自由」等等。而且原PO認為以前人經濟條件更蕭條，「家徒四壁，鄉下人沒冷氣，電視是黑白的」，而921，金融海嘯，經濟泡沫化，Sars和H1N1，新冠肺炎等，也一個都沒漏掉。「反觀我們現在這年代就該知足了吧？」
認同的網友紛紛留言回覆說，「哪年生的沒碰到一些大事」、「父母輩的最辛苦吧，雖然是經濟起飛的時代，但也是台灣扶養比開始轉變的時代，而且還背著傳宗接代的觀念，上有老下有小要養，一路經歷經濟泡沫化、通膨、各種流行病還有小屁孩的尖叫聲和叛逆期到現在，孩子好不容易大了，在最難轉型的四五十、五六十遇到這種危機……」、「生而為人都很難好不好」、「每個年代都有他們的優勢跟難處，沒活過那個年代怎麼知道是怎樣的感受，不用比也沒辦法比」。（編輯：倪浩軒）
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