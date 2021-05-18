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影／貓咪每天靜坐魚缸前2小時　網一看笑：在追劇？

▲三花貓「泡泡」非常迷戀看魚缸「追劇」！（圖／IG@pao_boo授權提供）
▲三花貓「泡泡」非常迷戀看魚缸「追劇」！（圖／IG@pao_boo授權提供）

文/寵毛網

2021-05-18 20:00:00

原來是養到電視喵童？網友嘴編養了兩隻貓咪，其中一隻名叫「泡泡」的三花貓平時都會在半夜吵鬧，自從她養了一缸小魚之後，泡泡每天都在睡前花2小時看魚，專注的模樣讓嘴編不禁笑說：「真像個電視兒童！」。

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▲泡泡與哥哥「嘴嘴」感情很要好。（圖／IG@pao_boo授權提供）
▲泡泡與哥哥「嘴嘴」感情很要好。（圖／IG@pao_boo授權提供）
嘴編受訪時表示，這缸小魚是她從同事那裏領養來的，一帶回家時3歲半的泡泡就對魚缸很感興趣，原本以為牠只是三分鐘熱度，沒想到牠每天都會坐在魚缸前欣賞，還特別喜歡黃色的小魚，因此嘴編查了資料後發現貓咪似乎對黃色與藍色比較敏感，所以我又買了一些藍色小蝦小魚給泡泡看。」後來怕泡泡腳痠，嘴編拿了一個大抱枕放在魚缸旁，就這樣泡泡每天睡覺前都會去魚缸前的專屬雅座看兩小時，模像就像在「追劇」一樣地認真，讓她笑說：「泡泡已經超過1個月沒有吵鬧了，對於我來說，（魚缸）是超棒的安撫玩具。」。

▲自從馬麻嘴編從同事那裏領養了一缸魚之後，泡泡每天都會守在魚缸前看小魚，牠認真的模樣彷彿在「追劇」！（圖／IG@pao_boo授權提供）
▲自從馬麻嘴編從同事那裏領養了一缸魚之後，泡泡每天都會守在魚缸前看小魚，牠認真的模樣彷彿在「追劇」！（圖／IG@pao_boo授權提供）
別看泡泡「追魚」的模樣非常安靜，其實牠原本可不適這麼安分的貓咪。嘴邊回憶當初看見臉書社團分享當時只有6個月大的泡泡的影片，一看到就很喜歡，立刻申請領養帶回家與另一隻貓「嘴嘴」作伴，雖然兩隻貓感情很好、天天靠在一起睡覺，不過泡泡相當調皮，喜歡開櫃子與抽屜，有時甚至會鑽進去窩著。後來泡泡因為身材變胖擠不進去，但是「手癢」的習慣不變，因此還是常常讓她以為家裡遭小偷。

▲後來怕泡泡腳痠，嘴編放了一個大抱枕給牠，成為牠每天追劇的專屬雅座。（圖／IG@pao_boo授權提供）
▲後來怕泡泡腳痠，嘴編放了一個大抱枕給牠，成為牠每天追劇的專屬雅座。（圖／IG@pao_boo授權提供）
▲泡泡：今天要上演藍色生死戀嗎？（圖／IG@pao_boo授權提供）
▲泡泡：今天要上演藍色生死戀嗎？（圖／IG@pao_boo授權提供）
▲泡泡認真的模樣，讓嘴編忍不住笑說牠根本就是「電視喵童」！（圖／IG@pao_boo授權提供）
▲泡泡認真的模樣，讓嘴編忍不住笑說牠根本就是「電視喵童」！（圖／IG@pao_boo授權提供）
雖然泡泡的「出桃」很多，不過由於牠鬼靈精怪的個性與極高的配合度，讓牠搖身一變成為嘴編公司的「小貓模」，每一年都能為公司帶來高額的業績，堪稱是小小女明星也不為過！而嘴編將泡泡看魚缸的影片分享在牠專屬的IG帳號後，許多網友都笑說：「根本電視兒童」、「求電視品牌」、「之後就會要求附近要擺放一些零食好讓公主可以邊看邊吃」、「還好水族箱有加蓋，不然魚會愈養愈少隻XD」現在一起來看看泡泡的影片吧！（編輯：陳珮瑜）

 

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