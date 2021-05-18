中和確診人數超過板橋　侯友宜：增設社區篩檢站

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日公布，國內新增245例的病例，240例本土及5例境外移入，另有2例死亡，而新增的本土個案，以新北市106例（中和33例為多）最多；新北市長侯友宜呼籲，「這2天中和疫情變化很快，務必把防疫做到位！」
記者陳志仁／新北報導
2021-05-18 16:58:47｜2021-05-18 17:04:09
侯友宜表示，新北市昨（17）日在新北市立聯合醫院板橋院區設置首個「社區篩檢站」，首日篩檢198人，有10人篩檢出陽性，陽性的篩檢率為5%，呼籲板橋的民眾，有萬華高風險的接觸及活動史，可以到板橋的社區篩檢站來篩檢；因中和的確診人數首次超過板橋，宣布會新增1個社區篩檢站，離中和最近。
侯友宜指出，新北市4月26日累計迄今確診人數為465人，其中以板橋區120人最多，中和區73人，並公布公共場域的足跡熱點；另今日CDC公布新北確診人數為106人，以中和區32例最多、板橋26例次之，今日跟昨日的比較，板橋確診人數由38例降到26例，但中和從昨日的16例倍增到今日的32例。
侯友宜分析最近5日的疫情變化，14日確診有18例、15日74例、16日95例、17日144例，到今日的106例，從14日的18例快速拉升到昨日144例及今日106例，顯示疫情仍然非常嚴峻，有沒有控制下來，還得看觀察指標；認為「這2天中和疫情變化很快！」至於其他各區的疫情比昨日下降。
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