疫情狂燒訂單暴增！外送員籲「做好3件事」：我們更怕你
本土疫情持續升溫，目前已經連續四天本土案例人數突破百人，不少人不敢出門，深怕處在染疫風險中，待在家就拿起手機點外送，也使得近日外送訂單暴增不少。對此，就有外送員出面呼籲，要求點外送的客人，請做好「三件事情」，直言「你們怕我，我們更怕你」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-18 17:03:04｜2021-05-18 17:53:01
一名外送員在「Foodpanda熊貓台北」貼文指出「各位訂餐大德，非常時期點餐請注意以下幾點，第一、當您指定餐點放在門口的時候，麻煩餐點抵達之前，自己擺個紙箱或者籃子、椅子等等，方便外送夥伴放置餐點，不要逼我們放在地上之後，不要餐點被狗聞過、被路過機車排氣管噴過，才在那邊嫌我們不夠衛生、不體貼、不用心。」
第二點，如果你是使用現金單的，請準備好剛好的金額，我們的零錢來源是四面八方的，前一位顧客是不是隔離戶我們真的不知道，我們沒有辦法保證貨幣的「衛生安全」，所以麻煩可以的話，就使用刷卡單，否則就是準備剛好的金錢數目。
最後，如果您是使用刷卡單的客人，請確認好貴社區偉大的管理員是否會幫你收餐，不要每次一到，管理員就不給進入社區裡面，我們還要打電話請妳下樓取餐，看你那一臉不爽的樣子然後兇司機，有問題請跟管委會的人反應，然後確認會幫忙收餐。
外送員表示「非常時期，顧客害怕司機，但司機更怕你，大家多體諒一點點，把一些細節安排確認好，司機能快速送達，訂餐用戶安心用餐，才是雙方樂見的局面」。貼文一出，引來不少網友紛紛回應「真的辛苦你們還要在外奔波了！會遵守的」、「加油！非常時期也感謝你們的貢獻」、「一定會牢記這三點的，辛苦了」。（編輯：張嘉哲）
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