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桃園水情拉警報　鄭文燦：甚至會進入紅燈

▲鄭文燦重申，接下來仍然要多管齊下節水，如果進入橙燈階段，會減量供水以減緩石門水庫的下降速度。（圖／翻攝桃園市議會直播）
▲鄭文燦重申，接下來仍然要多管齊下節水，如果進入橙燈階段，會減量供水以減緩石門水庫的下降速度。（圖／翻攝桃園市議會直播）

記者李春台/桃園報導

2021-05-18 17:00:54

桃園市長鄭文燦今（18）日上午在議會接受總質詢，國民黨市議員褚春來針對目前旱象未解，石門水庫蓄水量僅剩12.2%，希望市長能夠拿出辦法即時因應。鄭文燦表示，依照目前的水情，桃園進入橙燈階段勢在必行，甚至會進入紅燈階段，目前除了準備好所有備援水源，也協調板新水廠增援用水量，至於何時可能宣布更嚴格的節水措施，將視水情在周四的抗旱會議決定。

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鄭文燦表示，桃園市從去年石門水庫水位還剩40%時就已經進行2階段供水，目前石門水庫只剩下13%的蓄水率，必須從調度、備援、節水三方同時併行。調度部份，現在整個板新水廠已經改用翡翠水庫的水源，從板新的系統跟三峽河，一天可調度22萬噸到大湳水廠，這部份希望水利署及台水公司增加支援桃園的水量；另外，其他備援水源包括工地水源、河川水源、埤塘水源、地下水、放流水，這些水源都要做充分的規劃利用。

▲桃園石門水庫蓄水量目前僅剩12.2%。（圖／翻攝北水局官網）
▲桃園石門水庫蓄水量目前僅剩12.2%。（圖／翻攝北水局官網）
 

鄭文燦指出，目前市府要求工業大戶都要使用地下水，民生用地下水雖還未啟用，但市府已經準備好；水井部份，目前規劃水井水源做為次級用水，水質均經過環保檢測達標，如果有經過Qwater或逆滲透過濾，是可以用的 ，他強調，所有啟用的戰備水井都會請環保局做水質檢測，如果水質不合格的就不能使用，同時也請經發局協調各區公所準備布建水塔，原則上一里至少要設置一個取水點方便民眾取水。

鄭文燦重申，接下來仍然要多管齊下節水，如果進入橙燈階段，會減量供水以減緩石門水庫的下降速度，因為5月梅雨來的機率目前還看不出來，6月是不是能夠有豪大雨，這個部分也要再做評估，他認為桃園進入橙燈勢在必行，將由中央抗旱指揮中心宣布，「但是以目前的水情，應該要迅速地進入橙燈。」

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