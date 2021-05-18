在家遠距上班效率更高？全場狂喊「3大優勢」：回不去了

本土疫情大爆發，不僅台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施；而政府也不斷呼籲民眾盡量待在家，減少不必要的外出，許多公司也請員工開始在家遠距上班，不過，就有網友好奇「在家上班有什麼優點」，貼文一出，全場狂喊「3大優勢」，直呼「真的超爽」、「回不去了」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友在PTT以「在家上班的優點」為題發文，表示因為疫情影響，這週公司開始要求他們在家遠距上班，而他也接著透露在家上班的優點，「覺得省去通勤時間可以睡到飽是最大的優點」，在家上班也不用一直強迫自己坐著，讓原PO不禁直呼「好自在，覺得回不去了，但會覺得一整天過的好快，大家覺得在家上班有哪些優點呢」？





貼文一出，掀起熱議，「要一直被公司line群組綁住，也放鬆不到哪去」、「主管各種會議欸，覺得超煩」、「有貓可吸，沒有負能量同事」、「當然是可以吸貓啊」、「不用跟不喜歡的同事跟老闆聊天」、「月底電費變很貴QQ，午餐沒人一起叫外送或不想出門買，啊這都是缺點...」。





▲受到本土疫情爆發影響，許多公司為了防疫，紛紛開始要求員工在家遠距上班，對此，就有網友好奇「在家上班有啥優點」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）

不過，仍有網友認為「建議還是稍微化妝並穿上正式的衣服，給自己儀式感，不然久了會分不清工作與生活的空間，讓壓力積累」、「起床就是工作，然後一直到睡前，沒有很明確的休息時間」、「變成到假日也沒有休假的感覺，只有一開始的新鮮感而已」。





對此，就有人表示，「WFH到工作私人界線模糊那是你WFH還不夠久」、「其實有統計過，在家上班效率反而更高」、「我個人去年農曆年後就因為防疫開始在家工作到現在，一開始不習慣的時候，覺得工作時間好像變長，後來倒是抓住節奏，工作時間正常很多，甚至比在辦公室短，在辦公室時離開要考慮很久（沒什麼事情的時候也是7點多才離開），深怕離開有事情沒看到無法處理，在家就會覺得怕什麼，先去吃飯啊，反正電腦就在桌上（我不關機的）真有事電話會響再來弄（然後就發現電話也不會響就不用回去看電腦）」。（編輯：郭佩蓉）





▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）