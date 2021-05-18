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疫情嚴峻　林右昌召開防疫醫療整備會議

▲林右昌邀基隆5家醫院召開防疫醫療整備會議，希望守住基隆醫療防線。（圖／基隆市政府提供）
▲林右昌邀基隆5家醫院召開防疫醫療整備會議，希望守住基隆醫療防線。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-05-18 17:51:00

教育部今（18）日宣布高中以下的學校即日起停課不停學，基隆市長林右昌表示，基隆市做好準備，並同步公布市府製作「市府因應高中以下學校停課指引」，協助家長與同學瞭解相關的資訊；另也邀基隆5家醫院召開防疫醫療整備會議，希望守住基隆醫療防線。

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教育部公告從明（19）日起至5月28日止，全台高中以下停課，實施「停課不停學」，學生在家防疫不到校；林右昌表示，勞工家長有12歲以下兒童或國高中以下身心障礙子女需照顧者，可請「防疫照顧假」，雇主都應予准假，至於工資部分，未強制雇主給薪，可由勞資雙方協商。

林右昌說，若國小、幼兒園家長因故無法在家照顧，公私立國小、幼兒園仍提供學生到校接受基本照顧，弱勢學生停課期間，午餐補助仍維持；基隆市教育處已彙集「線上教學資源」，除供教師教學運用外，學生可在家自主學習，也請家長儘速安裝「School+」APP，以利接收市級、校級與班級防疫的相關資訊。

教育處補充，國高中學生一律在家防疫，如有缺乏線上教學設備者，學校提供行動載具借用；家中無法上網者，學校提供向電信業者申請免費網路流程，請家長協助申辦。如申辦網路確有困難之弱勢學生，可向學校申請教育部配發之sim卡。

林右昌強調，國小學生如確有照護需求，或家中缺乏線上教學設備者，停課期間仍可到校，使用學校設備進行自主學習，並由學校提供基本照護；為避免雙北學生同時上線造成網路當機亂象，學校亦同步派發非線上作業或紙本作業，以提供多元方式進行學習，分散線上平台流量。

有鑑最近雙北、彰化縣大量篩檢所遇到的狀況，林右昌指出，今日下午召開的防疫醫療整備會議，邀集基隆長庚醫院、三軍總醫院基隆分院、部立基隆醫院及基隆礦工醫院、市立醫院等五家醫院進行醫療整備；未來本市採檢站要求和急診室區隔分流，避免採檢人潮擠爆急診室，影響緊急救援工作。

此外，還要求各院落實醫院清零計畫，對收治病人全面篩檢，醫護人員進行健康監測與定期篩檢，確實守住基隆醫護、醫療防線；同時要求部基與三總基隆分院清空病床，擴大提升收治能量，超前部署，各院A1醫護人員與基層診所醫師，全面施打疫苗，這是共同守護醫療人力的責任而不是權利。

▲指揮中心今（18）日公布有240例確診，自5月15日以來，一連四天本土案例都破百。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日公布有240例確診，自5月15日以來，一連四天本土案例都破百。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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