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老師遠距教學點名！男大生慘遭「禁言」　網笑：強制曠課

▲本土疫情大爆發，各大學紛紛進行「遠距教學」，使學生停課不停學，不過卻也因為不熟悉操作，鬧出不少笑話，就有一名男網友表示老師在遠距點名，但他竟遭「禁言」，貼文一出，網友全笑翻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲本土疫情大爆發，各大學紛紛進行「遠距教學」，使學生停課不停學，不過卻也因為不熟悉操作，鬧出不少笑話，就有一名男網友表示老師在遠距點名，但他竟遭「禁言」，貼文一出，網友全笑翻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 18:33:32

本土疫情大爆發，不僅台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施；而政府也不斷呼籲民眾盡量待在家，減少不必要的外出；各大學則紛紛進行「遠距教學」，使學生停課不停學，不過卻也因為不熟悉操作，鬧出不少笑話，就有一名男網友表示老師在遠距點名，但他竟遭「禁言」，貼文一出，網友全笑翻。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「當老師在點名，但老師把你禁言」為題發文，表示因為受到疫情影響，學校為了防疫，也實施了遠距教學，但就在老師要點名，要求同學們回應一句「在」、「有」時，他卻發現自己被「禁言」。

▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「當老師在點名，但老師把你禁言」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「當老師在點名，但老師把你禁言」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
只見原PO貼出一張LINE截圖，有位同學在LINE群組求救說道「老師，沒辦法打字」，並附上一張疑似是使用「Teams」遠距上課的截圖，可以推測出當時老師正在點名，但該位同學卻只能眼睜睜的看著其他人回應「有」、「在」，自己卻無法打字。仔細一看，原來是系統顯示「您已被設為靜音，因此無法開始交談」，不過莫名被老師「禁言」，也讓他相當崩潰。

貼文一出，網友們紛紛笑翻，「強制曠課的部分」、「終於找到機會當你了」、「我會笑死」、「你做了什麼被禁言」、「強制被當哈哈哈哈」、「快笑死，好委屈好好笑」、「怎麼會有這麼奇葩的事」、「強制缺席」、「看來老師忍很久了」、「廢話太多被禁言？」。

▲受本土疫情大爆發影響，各大學紛紛進行「遠距教學」。（示意圖／取自unsplash）
▲受本土疫情大爆發影響，各大學紛紛進行「遠距教學」。（示意圖／取自unsplash）
另外，也有不少網友分享自己遠距上課的經驗，「超好笑，我們老師用語音點名，然後我也被禁言，老師又不開放打字」、「我們班昨天上網課的時候好像有人一直把老師禁言，然後同學就說一定是xxx，因為他快被當了」、「我們是一直有人關老師麥克風，老師說不要再關，說到一半又被關哈哈」、「我只有不小心把老師靜音的問題」。

不過，就有網友表示，「teams好像是任何人都可以禁言別人或是把別人踢出團隊耶，昨天我自己摸索發現的」、「如果真的因為這樣被記曠課，是我我真的會生氣然後送申評會....」、「哭，我早上就發生這狀況，事後看私訊才知道我把學生禁言」。（編輯：郭佩蓉）

▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日公布有240例確診，自5月15日以來，一連四天本土案例都破百。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日公布有240例確診，自5月15日以來，一連四天本土案例都破百。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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