老師遠距教學點名！男大生慘遭「禁言」　網笑：強制曠課

本土疫情大爆發，不僅台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施；而政府也不斷呼籲民眾盡量待在家，減少不必要的外出；各大學則紛紛進行「遠距教學」，使學生停課不停學，不過卻也因為不熟悉操作，鬧出不少笑話，就有一名男網友表示老師在遠距點名，但他竟遭「禁言」，貼文一出，網友全笑翻。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在社群平台《Dcard》上以「當老師在點名，但老師把你禁言」為題發文，表示因為受到疫情影響，學校為了防疫，也實施了遠距教學，但就在老師要點名，要求同學們回應一句「在」、「有」時，他卻發現自己被「禁言」。





▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「當老師在點名，但老師把你禁言」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，網友們紛紛笑翻，「強制曠課的部分」、「終於找到機會當你了」、「我會笑死」、「你做了什麼被禁言」、「強制被當哈哈哈哈」、「快笑死，好委屈好好笑」、「怎麼會有這麼奇葩的事」、「強制缺席」、「看來老師忍很久了」、「廢話太多被禁言？」。





▲受本土疫情大爆發影響，各大學紛紛進行「遠距教學」。（示意圖／取自unsplash）

不過，就有網友表示，「teams好像是任何人都可以禁言別人或是把別人踢出團隊耶，昨天我自己摸索發現的」、「如果真的因為這樣被記曠課，是我我真的會生氣然後送申評會....」、「哭，我早上就發生這狀況，事後看私訊才知道我把學生禁言」。（編輯：郭佩蓉）





▲指揮中心今（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）