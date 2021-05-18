老師遠距教學點名！男大生慘遭「禁言」　網笑：強制曠課

本土疫情大爆發，不僅台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施；而政府也不斷呼籲民眾盡量待在家，減少不必要的外出；各大學則紛紛進行「遠距教學」，使學生停課不停學，不過卻也因為不熟悉操作，鬧出不少笑話，就有一名男網友表示老師在遠距點名，但他竟遭「禁言」，貼文一出，網友全笑翻。
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「當老師在點名，但老師把你禁言」為題發文，表示因為受到疫情影響，學校為了防疫，也實施了遠距教學，但就在老師要點名，要求同學們回應一句「在」、「有」時，他卻發現自己被「禁言」。
貼文一出，網友們紛紛笑翻，「強制曠課的部分」、「終於找到機會當你了」、「我會笑死」、「你做了什麼被禁言」、「強制被當哈哈哈哈」、「快笑死，好委屈好好笑」、「怎麼會有這麼奇葩的事」、「強制缺席」、「看來老師忍很久了」、「廢話太多被禁言？」。
不過，就有網友表示，「teams好像是任何人都可以禁言別人或是把別人踢出團隊耶，昨天我自己摸索發現的」、「如果真的因為這樣被記曠課，是我我真的會生氣然後送申評會....」、「哭，我早上就發生這狀況，事後看私訊才知道我把學生禁言」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。