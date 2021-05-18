全國停課至5月28日　侯友宜籲企業主：居家辦公成為首選

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侯友宜指出，其實大部分的民眾都很配合，但還是有少部分民眾沒帶口罩，光今日就查到11件沒有落實防疫措施的違規案，其中有6件沒戴口罩，5件沒落實防疫的相關作為；新北市衛生局副局長許朝程補充，勸導後戴上口罩，將依傳染病防治法開罰3000元，若有動手打人的行為，則處最高15000元的罰鍰。
侯友宜說，絕大多數的市民、商家都配合防疫措施，減少外出、低度活動，新北市新增夾娃娃機店、小說漫畫出租、釣魚釣蝦場、桌遊店、密室脫逃等8大場所，全部都暫停營業至5月28日，進一步降低人流；若非必要的營業場所，該停業就停業，業者未落實防疫指引，將會遭開罰並勒令停業。
侯友宜呼籲企業主，全國已經全面停課至5月28日，在不影響經濟下，能夠在家裡上班，就在家裡上班，讓勞工居家辦公，如果您還可以停班的話，該停班也給予停班；有關停班的工資給付，雇主如果自己停業，工資還是要照給，如果政府要求停業，工資可由勞資雙方協商，希望企業讓「居家辦公成為首選」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。