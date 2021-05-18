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全國停課至5月28日　侯友宜籲企業主：居家辦公成為首選

▲土城昨（17）日發生超商店員提醒客人要戴口罩、實聯制卻遭毆打；侯友宜很痛心與生氣，強調要予以嚴懲與重罰。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.18）
▲土城昨（17）日發生超商店員提醒客人要戴口罩、實聯制卻遭毆打；侯友宜很痛心與生氣，強調要予以嚴懲與重罰。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.18）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-18 20:53:07

疫情來勢洶洶！新北市長侯友宜認為，新北朝升準4級警戒整備外，也要求民眾外出都要戴口罩；此外，土城昨（17）日發生超商店員提醒客人要戴口罩、實聯制卻遭毆打，侯友宜為此很痛心與生氣，強調要予以嚴懲與重罰。

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侯友宜表示，新北市已經動員1200人力前往人潮的密集處稽查，只要有人在路上沒戴口罩，警方盤查登記後，就會直接送告發單給衛生局開罰3000元至15000元罰鍰，不再有規勸空間；並補充，「所謂不戴口罩，不是拍照檢舉的問題，我們一定會按照現場狀況做開罰的動作。」

侯友宜指出，其實大部分的民眾都很配合，但還是有少部分民眾沒帶口罩，光今日就查到11件沒有落實防疫措施的違規案，其中有6件沒戴口罩，5件沒落實防疫的相關作為；新北市衛生局副局長許朝程補充，勸導後戴上口罩，將依傳染病防治法開罰3000元，若有動手打人的行為，則處最高15000元的罰鍰。

侯友宜說，絕大多數的市民、商家都配合防疫措施，減少外出、低度活動，新北市新增夾娃娃機店、小說漫畫出租、釣魚釣蝦場、桌遊店、密室脫逃等8大場所，全部都暫停營業至5月28日，進一步降低人流；若非必要的營業場所，該停業就停業，業者未落實防疫指引，將會遭開罰並勒令停業。

▲侯友宜呼籲企業主，全國已經全面停課至5月28日，在不影響經濟下，能夠在家裡上班，就在家裡上班，讓勞工居家辦公。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜呼籲企業主，全國已經全面停課至5月28日，在不影響經濟下，能夠在家裡上班，就在家裡上班，讓勞工居家辦公。（圖／新北市政府提供）
侯友宜呼籲企業主，全國已經全面停課至5月28日，在不影響經濟下，能夠在家裡上班，就在家裡上班，讓勞工居家辦公，如果您還可以停班的話，該停班也給予停班；有關停班的工資給付，雇主如果自己停業，工資還是要照給，如果政府要求停業，工資可由勞資雙方協商，希望企業讓「居家辦公成為首選」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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