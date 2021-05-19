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房市／2020年疫情爆發　房貸逾放比未攀升

▲2020年疫情爆發後，政府提前紓困，避免房貸出現大量違約情況。（圖／NOWnews資料照片）
▲2020年疫情爆發後，政府提前紓困，避免房貸出現大量違約情況。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-19 12:30:00

現在疫情有捲土重來的趨勢，對於不動產市場交易難免造成影響，不過2020年疫情第一波爆發時，政府提前紓困的確有助於避免房貸出現大量違約的狀況，根據內政部不動產資訊平台資料顯示，去年疫情爆發的第一季開始，房貸逾放比維持在歷史相對低檔的0.17%，第三季最低甚至縮小到0.14%，甚至比疫情之前2019年的0.16%~0.2%還低。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年政府因應疫情超前佈署，針對民眾房貸提出三大政策，包括個人貸款本金或利息得申請展延3至6個月，展延期間免收違約金及遲延利息，109.4.1~109.9.30期間自用住宅1000 萬元以內貸款，首購自用住宅貸款利率再減 0.25%，加上央行降息政策，一連串的措施都有助於減少房市出現違約風險，房市也在相關政策支撐之下，買盤快速回流，反倒近期需要透過房市政策去降溫。

根據官方調查顯示，延緩還貸(自2020年2月1日至2021年6月30日實施)，截至2020年底已對6萬1千988戶共約2,600億元個人貸款金額之民眾，及4萬7千戶信用卡持卡人提供協助。

房市要是遇到重大外在事件出現問題，通常在法拍屋大量出現之前，會先出現失業率增加，然後民眾工作生計出現問題，之後還款不正常，才會流入到法拍市場，不過若是外在事件不至於讓失業率大增的狀況下，或者事件很快就結束，對於房市衝擊就不至於太大。

此次疫情爆發速度很快，對於市場短期有降溫的效果，政府後續也可能針對受影響的行業與民眾推出紓困措施，若是疫情能夠早點受控，房市也能早點回復正常交易狀況。

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