好市多拌麵限購！她氣瘋「不是會員制？」　慘遭網友轟爆

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；然而受到本土疫情大爆發影響，各大賣場為防止民眾瘋搶物資，紛紛祭出「限購令」，不過，就有一名女網友相當不滿，買了拌麵卻被告知有「限購」，氣得發文大罵，豈料貼文一出，卻遭到網友轟爆。
該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示她今（18）日到好市多採買物資，豈料結帳時被店員告知「拌麵1張卡限購2箱」，讓她當場傻眼「好市多不是會員制的嗎？有限購？衛生紙或口罩就算了，是拌麵限購？會不會太誇張啊」。
貼文一出，網友全傻眼，「沒限購，你po文就會變『怎麼不限購，搶光光，別人都不用買了嗎』」、「限購就是要來防你這種人的」、「18個人都辦卡就可以買36箱了」、「不限購，妳覺得輪得到妳買嗎？」、「Costco是家庭卡不是家族卡」、「不限購你連棧板都看不到」、「因為會員不是只有你一個，大家都有可以買到的權益，這樣你懂嗎」。
不過，也有網友對於原PO一個人要負責採買18人的物資感到驚訝，「等等...你們家18個人只有你負責採購，那其他人負責在家當大爺？姐...你也太辛苦了吧」、「你們家18人只有你在採購，應該是要抱怨其他人都不做事吧」。
另外，也有網友表示，「留一些給辛苦值勤的第一線醫、護、警，他們就算能請家庭照顧假，仍會堅守岡位，等到勤務結束下班，面對空空的貨架，買什麼回家？」、「沒有限購的話，等你現在才去Costco根本買不到任何東西了，別人早搬光了，雖然我不太知道為什麼18口人只有你一個負責採買，既然家庭人口多，可以再多辦一張卡吧，而且也還有其他賣場可以買民生必需品，辛苦一點，大家才都有得買」。（編輯：郭佩蓉）
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