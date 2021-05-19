疫情爆發醫護忙瘋？護理師長文淚吐心酸　全場卻逆風喊話

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原PO更說出了心內話「1/3的機會，這次去支援一去就到五月底，加班一樣照加，錯過末班車要自己想辦法，食宿都要自己想辦法，我本來就是某市的人，但這樣一來我也根本不敢回家，我的爸媽都是有慢性疾病，我沒辦法承擔任何因為我，而讓他們染疫的風險」，而在原PO的建議下用抽籤的方式選出一人，最後原PO沒被選上，但這也讓她內心有著天人交戰的想法「我真心覺得很抱歉，我沒有抽到籤，數度想開口說那我去好了，數度又回縮，對不起，我很膽小，沒有自願，後面我跟護理長說，接下來如果要再派人去支援，我去，給我一點勇氣跟心理準備，我相信我可以的，我知道我也可以，跟在醫院工作比起來，我已經很幸運了」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
全場網友看完後紛紛逆風替原PO喊話「不賣命也沒關係啊，拿一點薪水去賭父母的安全一點都不划算，給妳一個深夜的隔空擁抱」、「沒事，別給自己那麼大的壓力」、「你不是膽小，這很正常，不要壓力太大」、「不管如何，自己跟家人的命才是最重要的。願意犧牲奉獻的人我們給予掌聲，但為了保護自己與家人所做出的決定，絕對不是膽小」、「你絕對不是膽小，你這是正常人的反應」、「沒必要為工作賭運氣和賣命」、「辛苦了，偉大的醫護人員」。（編輯：王柏文）
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