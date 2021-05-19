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疫情爆發醫護忙瘋？護理師長文淚吐心酸　全場卻逆風喊話

▲疫情爆發醫護忙瘋？護理師長文淚吐心酸，全場卻逆風喊話。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲疫情爆發醫護忙瘋？護理師長文淚吐心酸，全場卻逆風喊話。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-19 09:30:45

近日台灣新冠肺炎疫情嚴峻，連續4天單日本土確診病例破百，中央流行疫情指揮中心已宣雙北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。而近日就有位護理師網友在網路上PO出長文淚訴自己的心酸，沒想到卻讓全場網友替她逆風喊話，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk上PO出一篇「對不起，我是膽小的護理人員」的文章表示，「我在偏鄉的衛生所服務，雖說是五都，不過我離市區大概60公里左右的車程，搭火車要一個半小時，偏鄉的生活跟以往差不多，今天中午臨時被告知，要去疫區支援」，原PO更接著說「我們衛生所七位護理師，一位育嬰假，剩六位公衛護理師，六位中，一位護理長、一位管理疫苗、一位留在我們區做疫調，而另外兩個同事正在搬家，加我三個，其中一個人要去疫區支援」。

▲有位護理師網友在網路上PO出長文淚訴自己的心酸，沒想到卻讓全場網友替她逆風喊話。（示意圖/pixabay）
▲有位護理師網友在網路上PO出長文淚訴自己的心酸，沒想到卻讓全場網友替她逆風喊話。（示意圖/pixabay）
原PO更說出了心內話「1/3的機會，這次去支援一去就到五月底，加班一樣照加，錯過末班車要自己想辦法，食宿都要自己想辦法，我本來就是某市的人，但這樣一來我也根本不敢回家，我的爸媽都是有慢性疾病，我沒辦法承擔任何因為我，而讓他們染疫的風險」，而在原PO的建議下用抽籤的方式選出一人，最後原PO沒被選上，但這也讓她內心有著天人交戰的想法「我真心覺得很抱歉，我沒有抽到籤，數度想開口說那我去好了，數度又回縮，對不起，我很膽小，沒有自願，後面我跟護理長說，接下來如果要再派人去支援，我去，給我一點勇氣跟心理準備，我相信我可以的，我知道我也可以，跟在醫院工作比起來，我已經很幸運了」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲指揮中心昨（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心昨（18）日公布有240例本土確診，自5月15日以來已累積959例本土個案，越來越多縣市淪陷。（圖／NOWnews製作）
全場網友看完後紛紛逆風替原PO喊話「不賣命也沒關係啊，拿一點薪水去賭父母的安全一點都不划算，給妳一個深夜的隔空擁抱」、「沒事，別給自己那麼大的壓力」、「你不是膽小，這很正常，不要壓力太大」、「不管如何，自己跟家人的命才是最重要的。願意犧牲奉獻的人我們給予掌聲，但為了保護自己與家人所做出的決定，絕對不是膽小」、「你絕對不是膽小，你這是正常人的反應」、「沒必要為工作賭運氣和賣命」、「辛苦了，偉大的醫護人員」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-05-17-2021-05-19
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