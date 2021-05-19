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比唐鳳實聯制還快！他用「LINE神器」一刷進店　用戶讚爆

▲最近本土疫情升溫，配合政府因應，店家實施實聯制，有網友分享LINE非官方帳號的實用系統，引發討論。（示意圖／翻攝LINE官網）
▲最近本土疫情升溫，配合政府因應，店家實施實聯制，有網友分享LINE非官方帳號的實用系統，引發討論。（示意圖／翻攝LINE官網）

編輯中心/綜合報導

2021-05-19 10:18:17｜2021-05-19 10:19:46

台灣本土疫情升溫，目前已經連續四天單日確診個案超過百例，店家因配合政府防疫，開始實施「進店實聯制」，民眾如果要進入商家，都必須填寫姓名以及電話才能夠入內，不過，不少民眾嫌麻煩，覺得浪費時間，有的乾脆直接不出門，有的則是亂寫一通，造成店家困擾。對此，就有網友分享自己用的「LINE神器」，表示真的方便到不行，只要一刷就能進店。

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原PO在「Dcard」貼文指出「這個LINE的系統真的超好用，只要掃描店家的QR碼，然後客人只要第一次用的時候填電話跟名字，之後去別的店家只要掃QR碼，他就直接不用再填，重點是，他會幫你完整紀錄你28天內所有去過的店家，只能說防疫人人有責，能馬上想到要建立這個系統的人給一個讚」。

只見貼出的照片，是一個LINE叫做「防疫實聯衝衝衝」的非官方帳號，經過《NOWnews》記者實測，只要加入該非官方帳號之後，點選「首次使用綁定及資料變更」，便可輸入您的姓名以及電話，緊接著綁定完成後，要進入店家前直接掃描QR Code，上方就會跳出「在LINE中打開」的圖樣，點選後就會開始加載畫面，而且僅需要在第一次輸入資料，往後只需要掃描店家QR Code即可進入店家，而且還有28天行蹤紀錄，相當貼心，目前該帳號已經有高達120餘萬人加入。

▲網友分享使用LINE非官方帳號「防疫實聯衝衝衝」進行填寫資料，只要綁定成功，以後進店家掃碼就能通行，非常方便。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲網友分享使用LINE非官方帳號「防疫實聯衝衝衝」進行填寫資料，只要綁定成功，以後進店家掃碼就能通行，非常方便。（圖/記者張嘉哲翻攝）
貼文一出，網友紛紛回應「有！我也有用這個XD」、「這個好用XD」、「哈哈哈發現的太晚，前幾天去超商填到手好酸」、「真的佩服那些開發這些軟件的人欸」、「真的一刷就過，還能看到紀錄欸」、「有夠讚的唷」、「很棒！已加入，謝謝分享」、「感謝分享+1終於不用人擠人寫資料了」、「哇！竟然有人比唐鳳還要快的嗎XD」、「哇！這也太方便了吧...馬上先來用」、「先來用了，好方便」、「先用這個再說，到時候再看看唐鳳的XD謝謝分享」。

而事實上，行政院18日也表示，將研發全國通用實聯制APP，因為現行實聯制多半採取手寫或掃描QR Code方式，必須填寫個人姓名、手機、同行人數等等，而簡訊實聯制操作時間將比多數現行作法快，雖然也要掃描QR Code，但不必再填寫資料，相關訊息待行政院記者會公布。（編輯：張嘉哲）

▲用戶綁定姓名電話之後，掃描店家QR
▲用戶綁定姓名電話之後，掃描店家QR Code就能輕鬆入場，不必人擠人填寫實聯制表單。（圖/翻攝防疫實聯衝衝衝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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