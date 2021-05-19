進出公司先消毒！「0死角裝置」曝光 眾笑：別穿白襯衫
台灣疫情持續升溫，連續4日都破百例本土確診，因此許多公司都紛紛開始分流上班、遠距居家上班，避免人與人的接觸。對此，就有網友分享公司的防疫方式，沒想到竟是「0死角」的全身消毒，讓她不禁笑說「到底是洗人還是洗車」，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-19 10:43:19
原PO在《爆廢公社》表示，有些公司除了分流上班、遠距居家上班之外，也有自己防疫的一套方式，而她們的公司進出都要消毒，只見照片中的女子在進入公司前，要先進行「洗車場式」消毒，這讓原PO忍不住笑說「裝這個會不會像洗車」、「到底是洗人還是洗車」。
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「很需要，希望家裡裝這個」、「覺得這很讚耶！各大門口應該裝」、「這好狂，太帥了」、「我這個自然捲會瞬間崩潰」、「公司的用心，大家看到了」、「可以喔，不過噴出酒精的量可以減少一些，又不是在洗車」、「當初有個國小也搞這樣，但被人罵太誇張，隔天就被收掉了」、「這個全面消毒非常徹底」。
另外，也有不少人歪樓，「這樣不能穿淺色的衣服」、「不能穿白襯衫了哈哈哈」、「這消毒完，衣服也要換了吧，都濕了」、「 所以經過這個到底要不要穿個比基尼」、「這還要放一台烘乾機啊，不然進去感覺會噴濕」、「可以順便把摩托車牽進去洗」、「肯定要用新規定：男女生都得穿白襯衫上班」。（編輯：許智超）
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