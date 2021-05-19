YouTube畫面狂轉圈跑不出！PTT網友全傻眼：停電停水停YT
今（19）日稍早影音平台YouTube傳出故障，連線畫面持續轉圈圈顯示「發生錯誤」，無法連線上去，也因此讓網友在網路上發文表示疑惑「YouTube又掛了？」甚至更有人傻眼直言「現在台灣是缺電缺水缺YT嗎」，而記者目前實測後，YouTube已回復正常，但YouTube為何會當機，目前尚不清楚原因。
編輯中心/綜合報導
2021-05-19 11:44:34｜2021-05-19 11:52:06
這位網友在網路論壇PTT Gossiping上PO出一篇「youtube水管斷線」的文章表示，「連不上了啦，是不是因為大家都居家的關係」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「我還以為我網路壞了」、「我也連不上..我以為我家網路還是電視壞了」、「都遠距，上課時都在偷看YouTube」、「還以為網路又被停電了」、「缺電缺水缺YT」、「愛的魔力轉圈圈」、「停水、停電、停課、停YT還能停什麼？」。
現在經由《NOWnews 今日新聞》記者實測，YouTube功能目前皆正常，而因台灣現在疫情嚴峻，許多人都透過Youtube接收相關訊息，不少網友也表示收看行政院說明「實聯制記者會」到一半也中斷。（編輯：王柏文）